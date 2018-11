Alibaba konnte am Montag den sehr guten Lauf der vergangenen Tage nicht mehr fortsetzen. Wie zum Ende der zurückliegenden Woche ist der Kurs weiter nach unten gesackt und unterkreuzte auch die Schwelle von 130 Euro. Wie gewonnen, so zerronnen, meinen die charttechnischen Spezialisten und stellen Investoren und Analysten auf eine neue Situation ein. Denn: Der Wert nahm Anlauf, mit Kurssteigerungen bis knapp 140 Euro die nächsten Hürden zu überwinden. Es gelang damit jedoch kein Comeback in den ... (Frank Holbaum)

