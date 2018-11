NEW YORK (Dow Jones)--Der Handel an der Wall Street war am Montag von leichtem Optimismus, aber auch Zurückhaltung geprägt. Dabei liefen die Indizes und Branchen deutlich auseinander, wobei vor allem konjunkturunabhängige Sektoren Favoriten waren. Dies belegte die Vorsicht der Anleger vor den am Dienstag anstehenden Zwischenwahlen, bei denen die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren könnten. Dadurch würde es US-Präsident Donald Trump erschwert, seine Politik umzusetzen. Sollte es anders kommen, könnte Trump weitere wirtschaftsfreundliche Steuersenkungen ins Auge fassen.

Daneben gab es weiter Unklarheit, wie weit sich Amerika und China im Handelsstreit angenähert haben. Für Irritationan hatten bereits in der Vorwoche widersprüchliche Aussagen aus der US-Regierung hierzu gesorgt. Während Trump ein Abkommen in greifbarer Nähe sah, betonte einer seiner Wirtschaftsberater, es sei noch ein weiter Weg dahin. Viele Teilnehmer gehen nun davon aus, dass die zuversichtlichen Trump-Aussagen dem Wahltermin geschuldet sind.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,8 Prozent auf 25.462 Punkte, der S&P-500 stieg um 0,6 Prozent. Der technologielastige Nasdaq-Composite verlor dagegen 0,4 Prozent. Umgesetzt wurden 930 (Freitag: 986) Millionen Aktien. Auf 1.934 (1.285) Kursgewinner kamen 1.064 (1.704) -verlierer. Unverändert schlossen 76 (86) Titel.

Auf die Indizes der technologielastigen Nasdaq drückten vor allem auch die Schwergewichte Apple und Amazon. Chef-US-Aktien-Stratege Michael Wilson ist der Ansicht, dass Wachstumswerte weiter unter Druck stehen dürften, nachdem sie im Oktober kräftig Federn lassen mussten. Man solle sich keine Illusionen machen, dass das Schlimmste nun vorüber sei, so Wilson.

Zurückhaltung gab es auch wegen der Sitzung der US-Notenbank in der laufenden Woche. Zwar wird nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, doch liege der Fokus auf Hinweisen zum weiteren Zinstempo, so ein Beobachter. Ein höheres Tempo könnte sich negativ auf die Attraktivität von Aktien auswirken. Derweil fiele neue Daten zum Dienstleistungsgewerbe freundlich aus.

Dollar könnte von Wahlen bewegt werden

Vor allem auch am Devisenmarkt blickt man auf die Wahlen. Ein Sieg der Republikaner mit Mehrheiten in beiden Häusern würde den Dollar stützen, hieß es. Sollten die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen, dürfte der Greenback hingegen schwächer notieren, wenn auch nur leicht, weil ein solcher Ausgang zum Teil bereits eingepreist sei. Am Montag war im Euro-Dollar-Paar wenig Bewegung, mit 1,1410 lag es etwa auf dem Niveau vom Freitagabend.

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und konnten sich damit von dem jüngsten Absturz nicht erholen. Seit den Höchstständen Anfang Oktober haben die Ölpreise etwa 15 Prozent verloren und liegen so niedrig wie zuletzt im August. Die neu in Kraft getretenen Sanktionen gegen den Iran konnten den Preis nicht stützen. Dass mit den Sanktionen das globale Ölangebot tendenziell sinkt, wird kompensiert unter anderem von der hohen US-Ölförderung. Aber auch die Opec soll Berichten zufolge zuletzt wieder mehr Öl gefördert haben in Antizipation des wegfallenden Iran-Öls. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor zum Settlement 0,1 Prozent auf 63,10 Dollar. Für Brent ging es ebenfalls um 0,1 Prozent abwärts auf 72,78 Dollar.

Der Goldpreis gab erneut leicht nach. Die deutlich besseren US-Arbeitsmarktdaten hatten Zinsfantasie geschürt, die das zinslose Edelmetall belasten. Die Feinunze fiel um 0,2 Prozent auf 1.231Dollar.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag wieder ab. So war die Rendite zehnjähriger Papiere mit den starken Arbeitsmarktdaten auf den höchsten Stand seit drei Wochen geklettert. Due Rendite gab um 1 Basispunkt auf 3,20 Prozent nach.

Buffett wieder Trumpf

Gesucht waren Energiewerte. Da die Branche stark von politischen Entscheidungen abhängt, bewegten sich die Aktien im Vorfeld der Zwischenwahlen. Nicht nur vertreten verschiedene Bewerber unterschiedliche Energie-Konzepte. Es wird auch über einzelne Initiativen abgestimmt, so etwa in Colorado über den Vorschlag, die minimale Entfernung der Bohranlagen von bewohnten Gebäuden deutlich zu erhöhen. Southwestern Energy stiegen um 9,1 Prozent, Chesapeake Energy um 8,5 Prozent. Im Dow rückten Chevron um 3,8 Prozent vor.

Bei den übrigen Einzelwerten galt das Interesse vor allem Berkshire Hathaway. Das Investment-Vehikel von Warren Buffett hatte am Wochenende Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und eine Verdoppelung des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen. Zudem wurden Aktien für 928 Millionen Dollar zurückgekauft. Für die B-Aktie ging es um 4,7 Prozent nach oben.

Die Apple-Aktie baute ihre Verluste vom Freitag noch weiter aus und gab weitere 2,8 Prozent ab. Zum Wochenausklang war es um 6,6 Prozent nach unten gegangen. Zum einen enttäuschte der Ausblick etwas, dessen oberer Rand gerade die kursierenden Analystenprognosen erreichte. Zum andern hat der Technologiekonzern angekündigt, künftig die Berichterstattung über nach Produkten aufgeschlüsselte Absatzzahlen einzustellen. Analysten sehen darin einen Versuch, weiter sinkend erwartete iPhone-Absatzzahlen zu verschleiern.

Amazon nahmen nach der jüngsten Zwischenerholung bereits wieder Fahrt nach unten auf. Der Online-Gigant bietet ab sofort bis Weihnachten US-Kunden portofreie Lieferungen und kontert damit Angebote der Wettbewerber Walmart und Target. Bislang gab es freie Zustellung für Nicht-Prime-Kunden erst ab einem Mindestbestellwert von 25 Dollar. Die Aktie verlor 2,3 Prozent.

Piper Jaffray hat die Aktie des Adidas-Konkurrenten Under Armour auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft. Der Kurs stieg um 1,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.461,90 0,76 191,07 3,00 S&P-500 2.738,32 0,56 15,26 2,42 Nasdaq-Comp. 7.328,85 -0,38 -28,14 6,16 Nasdaq-100 6.937,09 -0,40 -28,21 8,45 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,90 -1,6 2,92 169,7 5 Jahre 3,02 -1,2 3,03 109,9 7 Jahre 3,11 -1,5 3,13 86,6 10 Jahre 3,20 -1,2 3,21 75,6 30 Jahre 3,43 -2,0 3,45 36,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 12:45 Fr, 18:06 % YTD EUR/USD 1,1410 +0,16% 1,1368 1,1381 -5,0% EUR/JPY 129,20 +0,17% 128,78 128,70 -4,5% EUR/CHF 1,1459 +0,33% 1,1445 1,1414 -2,2% EUR/GBP 0,8750 -0,07% 0,8740 0,8780 -1,6% USD/JPY 113,22 +0,00% 113,29 113,10 +0,5% GBP/USD 1,3040 +0,24% 1,3008 1,2963 -3,5% Bitcoin BTC/USD 6.432,47 +1,9% 6.438,35 6.347,01 -52,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,78 63,14 -0,6% -0,36 +8,1% Brent/ICE 72,78 72,83 -0,1% -0,05 +15,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,00 1.233,02 -0,2% -2,02 -5,5% Silber (Spot) 14,65 14,75 -0,7% -0,10 -13,5% Platin (Spot) 862,25 868,75 -0,7% -6,50 -7,2% Kupfer-Future 2,76 2,81 -1,9% -0,05 -17,8% ===

