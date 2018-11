Die Barrick Gold-Aktie ist am Montag um fast 1 % gestiegen und hat aktuell einen Wert von rund 13,28 USD. Seit September ist ein Aufwärtstrend aktiv. Der Kurs bewegt sich dabei an der oberen Grenze des Bollinger Bands entlang. Der letzte Widerstand ließ die Aktie abdrehen. Die gleitenden Durchschnitte liegen eng beieinander. Die 38-Tagelinie hat vor wenigen Tagen den GD (100) von unten geschnitten und so ein Kaufsignal gebildet. Ob das nun für den entscheidenden Antrieb sorgen kann?

