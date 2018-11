Ohne einheitliche Tendenz sind die US-Aktienmärkte am Montag aus dem Handel gegangen. Einen Tag vor den US-Kongresswahlen herrscht Vorsicht an der Wall Street.

Einen Tag vor den US-Kongresswahlen haben die US-Börsen uneinheitlich geschlossen. Marktbeobachtern zufolge haben sich viele Anleger vor dem Urnengang am Dienstag mit weiteren Engagements zurückgehalten. Während die Standardwerte überwiegend im Plus blieben, litten die Papiere aus dem Technologiesektor zudem unter einem Medienbericht, wonach Apple Nachfrageprobleme mit dem neuen iPhone XR habe.

Am Dienstag stimmen die Amerikaner über das ganze Repräsentantenhaus sowie ein Drittel des Senats ab. Umfragen zufolge könnten die Demokraten Präsident Donald Trumps Republikanern die Mehrheit im Repräsentantenhaus abjagen.

Auf ein solches Szenario dürfte der Markt nach Ansicht von Robert Pavlik, Anlagemanager bei Slatestone Wealth in New York, kurzfristig negativ reagieren. Es werde dann nicht mehr die Gesetzgebungsmöglichkeiten wie in den vergangenen zwei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...