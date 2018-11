Hagen (ots) - Ein mieses Zeugnis für die Qualität deutscher Gewässer - wer davon überrascht ist, hat sich bisher vielleicht zu sehr von positiven Berichten über die gute Qualität der Badeseen und die scharfen Kontrollen des Leitungswassers einlullen lassen. Zur Erinnerung: Erst in diesem Frühsommer hat der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik verurteilt, weil die Regierung zu wenig gegen die Nitratbelastung im Grundwasser tut. Die Ergebnisse, die der WWF nun vorlegt, sind also wenig verwunderlich. Die Deutschen sind eben nicht die Umwelt-Musterschüler, als die sie sich so gern sehen würden. Dabei sollte in diesem dürren Jahrhundertsommer doch eigentlich deutlich geworden sein, dass auch hierzulande Wasser nicht immer selbstverständlich sprudelt. Es sollte endgültig klar geworden sein, welch kostbares Gut Wasser, insbesondere sauberes Wasser ist. Der Schutz der Flüsse muss endlich ernster genommen werden. Von der Politik. Aber auch von den Verbrauchern, die nicht nur auf die Preise schielen sollten, sondern überlegen müssen, wie grundwasserschonend Produkte angebaut worden sind.



