NEW YORK (USA), Nov. 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bain & Company hat heute einen Führungskräftewechsel in der Private-Equity-Abteilung für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekanntgegeben. Graham Elton wurde zum Vorsitzenden der Private-Equity-Gruppe des Unternehmens in der EMEA-Region ernannt. Christophe De Vusser wird Nachfolger von Herrn Elton als Abteilungsleiter für die Region. Hugh MacArthur, Leiter der weltweiten Private-Equity-Abteilung des Unternehmens, bestätigte die Ernennung von Herrn Elton und Herrn De Vusser.

Herr Elton, der schon fast 20 Jahre im Unternehmen tätig ist, kam 2001 zu Bain & Company und war von 2005 bis 2018 regionaler Abteilungsleiter der Private-Equity-Abteilung in der EMEA-Region. Er ist dafür verantwortlich, dass das Private-Equity-Geschäft des Unternehmens in der Region um das Achtfache gesteigert werden konnte.

In seiner neuen Funktion wird Herr Elton weiterhin führende Dealmaker sowie leitende Angestellte und Verwaltungsräte einiger der wichtigsten Kunden des Unternehmens in der gesamten EMEA-Region beraten und die Zusammenarbeit der Abteilung mit Industrieforen in der Region leiten. Er wird den leitenden Führungsteams der Abteilung darüber hinaus weiterhin in Bezug auf die geschäftliche und berufliche Entwicklung beratend zur Seite stehen und dabei auf seine umfangreiche Geschäftserfahrung mit Private-Equity-Firmen und -Unternehmen in zahlreichen Branchen und Regionen zurückgreifen.

"Herr Elton ist seit vielen Jahren in Führungspositionen innerhalb der Private-Equity-Abteilung des Unternehmens tätig und hat sich das Vertrauen unserer besten Partner und Branchenführer auf der ganzen Welt erarbeitet", sagte Herr MacArthur. "Sein Ruf und sein Fachwissen werden für unsere größten Private-Equity-Kunden von unschätzbarem Wert sein, wenn sie ihre dringendsten Herausforderungen in Bezug auf Strategie, Organisation und Betrieb angehen wollen."

Herr De Vusser, der frühere geschäftsführende Gesellschafter der Brüsseler Niederlassung von Bain & Company, wird die Funktion des regionalen Abteilungsleiters der Private-Equity-Abteilung in der EMEA-Region übernehmen. In dieser Funktion wird er für das weitere Beschleunigen des Wachstums des Private-Equity-Geschäfts von Bain verantwortlich sein, mit besonderem Fokus auf die Geschäfts- und Kundenentwicklung, externe Rekrutierung zur Unterstützung des Wachstums der Abteilung sowie die Führungsverantwortlichkeit für die Berater und das Fachpersonal der Abteilung.

Herr De Vusser verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung und in Bezug auf Abläufe nach Übernahmen von Portfoliounternehmen, die im Besitz von Finanzinvestoren sind. Er hat eine breite Palette von Due-Diligence-Bemühungen sowohl im Private-Equity-Bereich als auch bei Fusionen und Übernahmen von Unternehmen unterstützt. Zusätzlich war er für die Fondsstrategie einer Vielzahl von Anlegern verantwortlich.

"Herr De Vusser ist ein wichtiger Berater für unsere Kunden, der tiefgreifende Einblicke in die sich schnell verändernde Private-Equity-Landschaft in Europa, im Nahen Osten und in Afrika hat", sagte Herr MacArthur. "Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung unseren Kundenstamm und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter stärken und unseren Ruf als vertrauenswürdiger Berater der Private-Equity-Branche weiter ausbauen werden."

Über das Private-Equity-Geschäft von Bain & Company

Bain & Company ist der führende Beratungspartner für die Private-Equity-Branche (PE) und ihre Interessenvertreter. Die Beratungstätigkeiten von Bain & Company im Private-Equity-Bereich haben sich in den letzten 15 Jahren verzehnfacht und machen nun etwa ein Viertel des weltweiten Geschäfts des Unternehmens aus. Bain & Company verfügt über ein weltweites Netzwerk von mehr als 1.000 erfahrenen Mitarbeitern, die PE-Kunden bedienen. Der Geschäftsbereich des Unternehmens ist mehr als dreimal so groß wie das nächstgrößte Beratungsunternehmen für PE-Unternehmen.

Die Zusammenarbeit von Bain & Company mit PE-Unternehmen umfasst Fondsarten - Buyout, Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapital sowie Hedge-Fonds - und viele der bekanntesten institutionellen Anleger wie Staatsfonds, Pensionsfonds, Stiftungen und Family Investment Offices. Bain & Company unterstützt seine Kunden über eine breiten Palette von Zielen hinweg, darunter die Generierung von Geschäften, Due Diligence, sofortige Einleitung der Abläufe nach einer Übernahme, fortlaufende Wertschöpfung, Exit, Unternehmensstrategie und -abläufe sowie Strategien für institutionelle Anleger.

