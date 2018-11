Basierend auf dem erwarteten Ertrag pro Hektar und der Zahl an Hektaren, die ausgesät wurden, wie sich aus dem Landwirtschaftszensus ergibt, wird für 2018 ein Gesamtertrag an Konsumkartoffeln von 3,1 Millionen Tonnen in den Niederlanden erwartet. Das wären 23% weniger als das, was 2017 geerntet wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Auf Basis der angebauten Fläche und der...

