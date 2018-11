AGRO Merchants arbeitet aktuell an zwei neuen Expansionsprojekten, in Urk, Niederlande, und in Pedricktown, New Jersey, USA. Die Erweiterung von AGRO Merchants Urk wird die zweite der letzten Jahre für die Einrichtung sein. Die erste wurde 2015 abgeschlossen und brachte für die Kapazität des Standortes weitere 7.200 Plattenplätze. Infolge der steigenden Nachfrage hat AGRO...

Den vollständigen Artikel lesen ...