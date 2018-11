Das global tätige Technologieunternehmen Mindteck (India) Limited (BSE: 517344; NSE: MINDTECK) hat die Ernennung von Monika Faber zum Vorstand der Mindteck Germany GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mindteck (India) Limited, bekannt gegeben.

Faber war zuvor in der Rolle als Senior Business Development Manager für Kontinentaleuropa zuständig. Sie ist nun dem Senior Vice President Arup Banerjee unterstellt und gehört zum Führungskreis des Unternehmens. Während ihrer Anstellung bei Mindteck hat Faber mit Erfolg neue Märkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Bulgarien, Rumänien, Polen und Tschechien erschlossen. In ihrem ersten Jahr trug sie mit einer Erweiterung des Kundenstamms direkt zu einer Umsatzsteigerung von 52 Prozent für das Unternehmen in Europa bei.

Während ihrer 18-jährigen Laufbahn hat Monika Faber ihre umfangreiche Fachkompetenz bezüglich Geschäftsfeldentwicklung und Beziehungsmanagement in der Technologie-, der Ingenieurs- und der Finanzdienstleistungsbranche unter Beweis gestellt. Als gebürtige Australierin zog Faber im Jahr 2002 nach Deutschland, wo sie sich beeindruckende Erfolge in verschiedenen Positionen im Verkauf und in der Geschäftsfeldentwicklung in ganz Europa erarbeitete und sich dabei besonders auf die DACH-Region (Deutschland/Österreich/Schweiz) konzentrierte.

Eine ihrer ersten Stellen hatte sie bei einem bekannten deutschen Anbieter von Wassertechnologielösungen, wo sie zur Vertriebs-, Marketing- und Finanzkommunikationsleiterin ernannt wurde. Danach stieg sie in die Finanzdienstleistungsbranche ein, wo sie als Gruppenleiterin für Compliance und regulatorische Geschäfte einer globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft in Europa verantwortlich war. Vor ihrem Einstieg bei Mindteck wurde sie von einem Start-up-Unternehmen im Bereich KI und maschinelles Lernen angeworben und zur Regionalleiterin für Europa ernannt.

Faber ist eine engagierte Fürsprecherin für weibliche Fachkräfte und hat sowohl formell wie auch informell während ihrer ganzen Karriere Frauen aktiv unterstützt, gefördert und als Mentorin betreut. Sie ist langjähriges Mitglied des International Women's Club of Frankfurt, einer philanthropischen Organisation, die vor über 70 Jahren gegründet wurde und sich für die Förderung des menschlichen und kulturellen Verständnisses sowie die Verbesserung der Lebensumstände von Frauen und Kindern einsetzt.

Sanjeev Kathpalia, Geschäftsführer und CEO, sagte Folgendes: "Ich freue mich sehr, die Ernennung von Monika Faber zum Vorstand der Mindteck Germany GmbH bekannt geben zu dürfen. In zwei kurzen Jahren hat sie sich ganz klar als Gewinn für unser Unternehmen erwiesen. Frau Fabers Dynamik, Entschlossenheit und Tatkraft verkörpern die Kultur, die wir bei Mindteck anstreben. Ich hoffe, dass auch Sie zusammen mit Arup Banerjee, mir und dem Rest der Führungsebene Frau Faber zu diesem ganz speziellen beruflichen Meilenstein gratulieren."

