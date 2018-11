Sapporo, Japan (ots/PRNewswire) - Das "New Chitose Airport

International Animation Film Festival 2018" findet von Freitag, den

2. November bis Montag, den 5. November statt. Das Festival, das in

einem Terminalgebäude des Flughafens veranstaltet wird, feiert sein

fünfjähriges Bestehen. Als internationales Festival fördert es den

Austausch zwischen nationalen und internationalen Künstlern und den

Fans des Formats Animation, einer weltweiten Kultur. Die

Veranstaltung findet hauptsächlich in einem Kino im 4. Stock des

nationalen Flugterminals statt.



(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201810299695-O3-4VDuNmBc)



(Image: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/2018102

99695/_prw_PI1lg_9LGiWck2.jpg)



Die unterschiedlichen Wettbewerbe bilden das Herzstück des

Festivals. Im Rahmen des Wettbewerbs für Kurzfilme wurden 76 Filme

aus 2.043 eingereichten Beiträgen aus 86 Ländern und Regionen der

Welt ausgewählt, während 5 Filme im Rahmen des Wettbewerbs für

Spielfilme gezeigt werden, der in diesem Jahr neu etabliert werden

soll.



(Photo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/2018102

99695/_prw_PI2lg_4r24Nyjw.jpg)



Das Festival beinhaltet zudem spezielle Programme. Der Spielfilm

"Liz and the Blue Bird", der von den Machern des Films "A Silent

Voice" produziert wurde, wird mit leistungsstarker Soundtechnik

vorgeführt, die ursprünglich bei Live-Musikauftritten zum Einsatz

kommt. Regisseurin Naoko Yamada wird das Festival für einen kurzen

Bühnenauftritt besuchen. Daneben wird die Region Hokkaido die aus

Kyoto stammende Band "Homecomings & Naoya Sanuki" begrüßen, die mit

"New Neighbors" erstmals eine Kooperationsveranstaltung zwischen

Musik und Film präsentieren wird. Die Vorführung von "Isle of Dogs"

wird von einer akustischen Live-Performance von Homecomings

begleitet. Darüber hinaus zeigt das Festival eine Vielzahl weiterer

Programme, darunter die Bakuon-Vorführung (explodierender Ton) von "5

Centimeters Per Second" von Makoto Shinkai, eine spezielle kostenlose

Vorführung von "Summer Camp Island", die im nächsten Jahr auf Cartoon

Network gezeigt wird.



YouTube: https://youtu.be/AghD1Z_zwmY



Darüber hinaus werden im 2. Stock des Center Plaza am nationalen

Flugterminal eintrittsfreie Veranstaltungen wie

"After-Recording"-Erfahrungen von Synchronsprechern und

Animationsworkshops abgehalten. Bitte besuchen Sie die offizielle

Website des Festivals (http://airport-anifes.jp/en/) für weitere

Informationen.



