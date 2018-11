Im Oktober kehrte die Volatilität an die Märkte zurück. Allein in den letzten drei Wochen sind Aktien um etwa 5 % gefallen, was viele Anleger verunsichert hat. Aber solche Momente sind oft ausgezeichnet, um langfristig großartige Aktien zu kaufen. Eine der wichtigsten Aktien, die inmitten der aktuellen Turbulenzen in Betracht gezogen werden kann, ist Magellan Midstream Partners (WKN:358665), das in den letzten Wochen mehr als 5 % seines Wertes eingebüßt hat. Somit können Anleger einen noch besseren Startpreis für eine der besten Master-Limited-Partnerships (MLPs) erhalten. Die nämlich dürfen in den kommenden Jahren wohl Renditen erzielen, die den Markt schlagen. Tolles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...