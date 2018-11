'Nordwest-Zeitung' zu Iran/Sanktionen

Die EU und die deutsche Groko sind unverbesserlich: Sie lassen sich durch nichts von ihrem Schmusekurs mit dem faschistoiden, islamischen Regime in Teheran abhalten. Es sind Gier und blinder Antiamerikanismus, die dahinter stecken. Wirtschaftlicher Austausch mit Teheran kommt eben nicht ominösen "Reformkräften" zu Gute. Er versorgt die Mullahs mit Ressourcen für regionale und internationale Destabilisierung. Das haben die Amerikaner verstanden. Aber die Abneigung gegen Washington ist in Europa heuer so groß, dass man lieber einen Pakt mit dem religiösen Fanatikern eingeht./yyzz/DP/zb

AXC0004 2018-11-06/05:35