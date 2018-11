Der Bund der Steuerzahler legt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Berlin Beispiele für die Verschwendung öffentlicher Mittel vor. Der Verband listet in seinem diesjährigen "Schwarzbuch" auf, wo Bund, Länder oder Kommunen nach seiner Meinung sorglos mit dem Geld der Bürger umgehen. Dabei geht es um Fehlplanungen, Nachlässigkeiten oder fragwürdige Projekte. Im vergangenen Jahr ging es zum Beispiel um ein "Pannen-Parkhaus", um "Baupfusch" bei der Erweiterung eines Bundestagsgebäudes oder um Baustellen, die es viel länger gibt als geplant./hoe/DP/zb

