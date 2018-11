Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stellt am Dienstag (10.30 Uhr) Schienenprojekte vor, die im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung aufsteigen. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 gibt es neben den dringlichsten Neubau- und Ausbauprojekten auch solche in der Kategorie "Potenzieller Bedarf". Scheuer stellt nun Vorhaben vor, die in den sogenannten Vordringlichen Bedarf aufsteigen. Dabei geht es zum Beispiel um den Ausbau von Bahnstrecken oder den Ausbau oder Umbau von Bahnhöfen.

Der geltende Bundesverkehrswegeplan 2030 war 2016 beschlossen worden. Er sieht Investitionen in Straßen, Schienen und Wasserwege in ganz Deutschland von insgesamt mehr als 270 Milliarden Euro vor. 40 Prozent der Mittel gehen an Bahnprojekte. Für den Plan waren mehr als 2000 Vorhaben angemeldet und nach Kosten, Nutzen und Umweltfolgen bewertet worden. Zum Verkehrsnetz des Bundes gehören die Autobahnen und Bundesstraßen, das Netz der bundeseigenen Deutschen Bahn sowie Flüsse und Kanäle./hoe/DP/zb

