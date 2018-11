Medienmitteilung

SHL veröffentlicht aktualisierte Einladung zur verschobenen ausserordentlichen Generalversammlung

Tel Aviv / Zürich 6. November 2018 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler von innovativen persönlichen Telemedizinlösungen, gab heute die aktualisierte Traktandenliste der verschobenen ausserordentlichen Generalversammlung bekannt, die am 10. Dezember 2018 um 13:00 Uhr (israelische Zeit) am Sitz der Gesellschaft in der 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel, stattfinden wird. Die aktualisierte Traktandenliste umfasst:

1. Auf Antrag von Nehama und Yoram Alroy Investment Ltd., folgende Verwaltungsratsmitglieder abzuberufen: (a) Herr Xuewen Wu, (b) Herr Cailong Su, (c) Herr Yi He, (d) Frau Yirong Qian, (e) Dr. Yuan-Hsun Lo und (f) Frau Hava Shechter; die Abstimmungen in Bezug auf jeden dieser Verwaltungsräte werden separat durchgeführt; 2. Wenn alle oder ein Teil der vorgenannten Verwaltungsräte an der ausserordentlichen Generalversammlung gemäss Traktandum 1 abberufen werden, gilt der folgende Punkt als auf die Traktandenliste der ausserordentlichen Generalversammlung gesetzt: (i) Auf Antrag von Nehama und Yoram Alroy Investment Ltd. werden die folgenden Kandidaten anstelle der abberufenen Verwaltungsräte gewählt: (a) Herr Elon Shalev, (b) Herr Erez Alroy, (c) Herr Yariv Alroy und (d) Herr Erez Nachtomy. (ii) Auf Antrag der GZ Asset Management Ltd. wird Herr Ziv Carthy als Verwaltungsratsmitglied gewählt.

Für den Fall, dass aufgrund des oben genannten Traktandums 1 alle sechs (6) Verwaltungsräte aus dem Amt abberufen werden, so dass die Anzahl der Verwaltungsräte unter die in den Gesellschaftsstatuten vorgesehene Anzahl (drei (3) Verwaltungsräte) fällt, gilt Traktandum 2, gegebenenfalls als Teil einer neuen ausserordentlichen Generalversammlung ("2018 AoGV III"), die hiermit als einberufen gilt, und die unmittelbar nach der Beschlussfassung über Traktandum 1 stattfinden soll und dieses Traktandum 2 umfasst. In diesem Fall sollen die Traktanden 3-6 der Traktandenliste der ursprünglich einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung unmittelbar nach der AoGV III 2018 wieder aufgenommen werden. Die nominierten Verwaltungsräte haben der Gesellschaft die gemäss § 224b des israelischen Gesellschaftsgesetzes (das "Gesellschaftsgesetz") erforderlichen Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die Funktion als Verwaltungsrat vorgelegt. Die Erklärungen der Kandidaten und deren Lebensläufe sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar. Ein neu gewähltes Verwaltungsratsmitglied ist bis zur nächsten Generalversammlung im Amt.

3. Wahl eines (1) unabhängigen (externen) Verwaltungsrats gemäss Abschnitt 239(b) des israelischen Gesellschaftsgesetzes, 1999 ("Gesellschaftsgesetz"), für eine Amtszeit von drei (3) Jahren. Die als unabhängige (externe) Verwaltungsräte Nominierten haben der Gesellschaft die gemäss den §§ 224b, 241(a) des Gesellschaftsgesetzes erforderlichen Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die Funktion als unabhängiger (externer) Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgelegt. Die Namen der Kandidaten, in alphabetischer Reihenfolge, sind: (1) Frau Ruth Gal; (2) Frau Dvorah Kimhi; (3) Frau Nomi Sandhaus; und (4) Frau Eti Vidavsky. 4. Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Gewährung von 18.000 Optionen an Frau Shechter, die im Mai 2018 zur Verwaltungsrätin ernannt wurde (soweit das Amt von Frau Shechter nicht unter Traktandum 1 beendet wird). 5. Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat des Unternehmens - Gewährung eines Jahresbonus für den Chief Executive Officer des Unternehmens für das Jahr 2017; 6. Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Gewährung der Auszahlung einer einmaligen verringerten Sondervergütung für den Ruhestand des früheren Chief Executive Officers;

Alle vorgenannten Punkte sowie die Beschlussvorschläge sind in der Mitteilung an die Aktionäre auf der Website der Gesellschaft ausführlicher dargelegt.

Der Stichtag wurde auf den 3. Dezember 2018 festgelegt.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird nicht in Zeitungen veröffentlicht. Die vollständige Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung kann unter http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/ (http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/) heruntergeladen werden. Das Hintergrundmaterial ist auf der Website oder in den Büros der Gesellschaft verfügbar oder wird auf Anfrage weitergeleitet, wie in der Mitteilung an die Aktionäre angegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, shl@irfcom.ch

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.