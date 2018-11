Den meisten Führungskräften ist nicht bewusst, dass ein größeres strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein Unternehmen ebenso an den Rand der Existenz bringen kann wie ein technischer Störfall in der Produktionsanlage. Kommt es zur Strafverfolgung, ist jeder betroffene Mitarbeiter nur noch mit seiner persönlichen strafrechtlichen Verteidigung befasst, weil er die Angst haben muss, für unternehmensbezogenes Verhalten persönlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Die persönliche Freiheit und das persönliche Vermögen sind in einem solchen Fall akut bedroht.

Beim Strafrecht endet die Verantwortung des Unternehmens, also juristischer Personen wie GmbHs, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften usw. Juristische Personen können sich in Deutschland nicht strafbar machen. Strafbar machen können sich immer nur natürliche Personen, also einzelne Mitarbeiter in Unternehmen. Bei unternehmensbezogenen Straftaten stehen natürlich die Personen, die das Unternehmen leiten (Geschäftsführer, Vorstände) im Zentrum der Ermittlungen, weil diese die Generalverantwortung für die Erfüllung aller Pflichten in einem Unternehmen trifft.

Allerdings können sie Pflichten auf nachgeordnete Mitarbeiter delegieren, die dann (zusätzlich) für die Erfüllung dieser Pflichten persönlich strafrechtlich verantwortlich sind. Wird eine delegierte Pflicht von einem nachgeordneten Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß erfüllt, dann haftet dafür gegebenenfalls sowohl dieser Mitarbeiter für den individuellen Fehler, aber auch sein Vorgesetzter, weil er etwa seinen Auswahl-, Anweisungs- und Kontrollpflichten nicht im erforderlichen Umfang nachgekommen ist. Jede Delegation vermehrt im Grunde die Zahl der potenziell strafbaren Personen in einem Unternehmen.

Niedrige Schwelle der Strafbarkeit

Bedenkt man, dass gerade im Umweltrecht die Schwelle der Strafbarkeit sehr schnell erreicht ist, weil schon kleinere Verstöße gegen umweltrechtliche Vorschriften zur Strafbarkeit führen können, dann wird es umso unverständlicher, dass diese Risiken in Unternehmen weitgehend ausgeblendet werden. Weitere strafrechtliche Risiken drohen in anderen Bereichen, etwa im Außenwirtschaftsrecht oder im Steuerstrafrecht.

Versetzen wir uns gedanklich in die Situation eines Unternehmens, das aufgrund der Menge an Gefahrstoffen, die im Unternehmen vorgehalten werden, der Störfallverordnung (12. BImSchV) unterfällt. Dieses Unternehmen wird sich im Rahmen seiner Störfalldokumentation im Vorfeld theoretisch Gedanken darüber machen müssen, was in technischer und organisatorischer Hinsicht schief laufen und einem Störfall auslösen kann. Dagegen sind dann entsprechende technische und betriebsorganisatorische Maßnahmen zu ergreifen, ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und im Sicherheitsbericht schriftlich niederzulegen.

Ein technischer Störfall kann für ein Unternehmen ruinöse Folgen haben, wenn nämlich die Anlage, mit denen die zu verkaufende Ware produziert werden soll, aufgrund einer Explosion oder eines Brandes nicht mehr zur Verfügung steht. Manche Unternehmen unterhalten für diesen Fall Versicherungen, ...

