Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mosaic nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 US-Dollar belassen. Der Hersteller von Düngemitteln habe die Erwartungen locker überboten, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In allen Geschäftsbereichen seien die Ergebnisse stark gewesen. Die Volumina und die Bruttomargen pro Tonne lägen am oberen Ende der Zielspannen, sowohl für Kali als auch für andere Dünger./bek/mis Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US61945C1036