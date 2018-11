Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Oktober zwar eingetrübt, allerdings weniger stark als zunächst befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex fiel um einen Punkt auf 53,1 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte. Eine erste Schätzung hatte einen Rückgang auf 52,7 Punkte signalisiert. Trotz der Revidierung ist es der niedrigste Stand des Indikators seit rund zwei Jahren. Das Wirtschaftswachstum habe sich eindeutig verlangsamt, kommentierte Markit die Daten.

Auch im Dienstleistungsbereich fiel das Ergebnis etwas besser aus als zunächst ermittelt. Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach dennoch von einem enttäuschenden Start in das vierte Quartal. "Das Geschäftswachstum war so schwach wie seit über zwei Jahren nicht mehr, und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist sackten auf den tiefsten Wert seit Ende 2014." Im verarbeitenden Gewerbe trübte sich die Stimmung laut jüngster Zahlen ebenfalls auf ein Zweijahrestief ein.

Besonders enttäuschend fielen die Einkaufsmanagerindizes aus Italien aus. Dort sanken sie sowohl in der Industrie als auch bei den Dienstleistern unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Beide Sektoren dürften damit leicht geschrumpft sein. Dies könnte auch auf Unsicherheiten infolge des Haushaltsstreits zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission zurückzuführen sein.

Region/Index Oktober Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 53,1 52,7 52,7 54,1

Verarb. Gew. 52,0 52,1 52,1 53,2

Dienste 53,7 53,3 53,3 54,7

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 52,2 52,3 52,3 53,7

Dienste 54,7 53,6 53,6 55,9

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,2 51,2 51,2 52,5

Dienste 55,3 55,6 55,6 54,8

ITALIEN

Verarb. Gew. 49,2 49,7 --- 50,0

Dienste 49,2 52,0 --- 53,3

SPANIEN

Verarb. Gew. 51,8 50,9 --- 51,4

Dienste 54,0 51,8 --- 52,5°

(in Punkten)

