Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Während der Umsatz ihre Erwartungen in etwa erreicht habe, habe der Druck auf die Bruttomargen des Modehauses sich fortgesetzt und sei noch stärker gewesen als erwartet, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Sorgen bereiteten ihr die hohen Lagerbestände, die auf Jahressicht um ein Fünftel gestiegen seien./bek/mis Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-11-06/10:37

ISIN: DE000A1PHFF7