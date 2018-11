Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das dritte Quartal sei wegen widriger Bedingungen gemischt gewesen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Nach den jüngsten Kursverlusten der Aktien dürfte allerdings einiges an schlechten Nachrichten bereits eingepreist sein./bek/mis Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-11-06/10:38

ISIN: DE000A1PHFF7