FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der deutschen Privatwirtschaft hat sich im Oktober weniger als erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 53,4 (September: 55,0) Punkte. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,7 gemeldet worden. Der Dienstleistungsindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 54,7 (55,9) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Analysten erwartet hatten, war ein Wert von 53,6 gemeldet worden.

Laut IHS Markit war das Wachstum des Dienstleistungssektors trotz des Indexrückgangs robust, und der Jobaufbau wurde mit einer der höchsten Raten der vergangenen elf Jahre vorangetrieben. "Die Geschäftsaussichten hingegen gingen auf den niedrigsten Wert seit fast zwei Jahren zurück. Vor allem die abkühlende Wirtschaft, wachsende globale Unsicherheiten sowie der Fachkräftemangel ließen einige Umfrageteilnehmer etwas weniger optimistisch in die Zukunft blicken", berichtet IHS Markit.

Die Angebotspreise der Dienstleister stiegen demnach "signifikant", die Inflationsrate kletterte auf den zweithöchsten Stand in der 21-jährigen Indexhistorie.

November 06, 2018 04:11 ET (09:11 GMT)

