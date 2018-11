Können die USA den Iran zu einem neuen Atom-Deal zwingen? Ölmarkt hatte Zeit sich auf US-Sanktionen vorzubereiten Brent über Schlüsselunterstützung bei 72,40 USD US-Zwischenwahlen heute im Fokus

Das wichtigste Ereignis der Woche waren bisher die am Montag (6:00 Uhr) in Kraft tretenden US-Sanktionen gegenüber dem Iran. Durch eine Abschottung zum Weltmarkt soll die Regierung aus Teheran zu einer Neuausrichtung des bisherigen Atomabkommens (Jahr 2015) gezwungen werden. Die USA werfen dem Iran u.a. die Förderung von Terrorismus sowie die Unterstützung der radikalen Hamas und der syrische Regierung Assads vor. Das Hauptziel liegt hierbei auf der Lahmlegung der iranischen Ölindustrie, betroffen ist also der Öl- und Bankensektor sowie der Schiffsverkehr. Seit Mai sind die Ölexporte aus dem Iran bereits im Wert von 2,5 Mrd. USD zurückgegangen und das Zahlungssystem SWIFT verwehrt bereits "bestimmten" Unternehmen den Zugang zum weltweiten Finanzsystem. Mike Pompeo sagte, dass die Voraussetzungen für einen Deal die Einhaltung eines im Mai entwickelten 12-Punkte-Forderungskatalogs sei. Außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...