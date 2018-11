FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.11.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMA TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - TARGET 1800 (1400) PENCE - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1711 (1790) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 750 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 510 (490) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS HISCOX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1470 (1875) PENCE - GOLDMAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 209.90 (269.90) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SHELL A PRICE TARGET TO 2840 (2850) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FLYBE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 20 PENCE - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2900 (2890) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1070 (1620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob