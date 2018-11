New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www .infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSiNVIDIA/20181106001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass seine EonStor GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSiNVIDIA/2018110600 2?re=/de/products/GSi)-Familie nun auch NVIDIA GPUs mit Turing Architektur unterstützt - zusätzlich zu den bisher auf "Pascal"-basierten Grafikprozessoren.



Die GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSiNVIDIA/201 81106002?re=/de/products/GSi)-Reihe ist für Unternehmen konzipiert, die ein integriertes System benötigen; es kombiniert Computing (Grafikprozessor und CPU), Speicher (SAN und NAS), Netzwerk und Cloud in einer All-in-one-Box. Mit der neu veröffentlichten Nvidia Turing GPU-Unterstützung kann die GSi-Serie eine beschleunigte Leistung für Anwendungen zum Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) bereitstellen.



Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen nutzen bereits die Vorteile künstlicher Intelligenz, um wichtige geschäftliche Erkenntnisse zu gewinnen oder ihre Produkte durch intelligenzbasierte Funktionen aufzuwerten. Mit ihrer integrierten "Docker"-Umgebung und der Unterstützung populärer Frameworks wie TensorFlow, Caffe und anderen, vereinfacht die GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/D E/PR/GSiNVIDIA/20181106002?re=/de/products/GSi)-Reihe die Implementierung. Weitere Kernpunkte der GSi-Reihe sind ihre überragende Storage Performance und ihre Kapazität zur Skalierung auf PB-Niveau, die Unternehmen weiterhin Flexibilität bei zielgerichteten Deployments bietet.



Die GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSiNVIDIA/201 81106002?re=/de/products/GSi)-Reihe bietet Grafikprozessor- und Modelloptionen für unterschiedliche KI-Szenarien. Für eine Inferenz-Anwendung, z. B. Smart-City-Videoanalytik, kann eine Einheit des "GSi 3016" bis zu 800 simultane Video-Stream-Analysen durchführen oder mehr als 4,8 Jahre 25 Live-Video-Streams parallel aufzeichnen - mit einer Kapazität von über 3 PB.



Für die trainingsintensive Analyse von CT-Aufnahmen im Gesundheitswesen liefert eine Einheit des "GSi 5016" 4,1 GB/3,7 GB Lese/Schreib-Durchsatz (RAID 5) über 4 PB Roh-Speicherkapazität und analysiert mit mehreren darin installierten Grafikprozessoren die Bilder innerhalb von Sekunden.



"Künstliche Intelligenz ist der Treiber der größten technologischen Neuerungen der Geschichte. Die GSi (https://www.infor trend.com/UrlCounter/DE/PR/GSiNVIDIA/20181106002?re=/de/products/GSi) -Reihe ermöglicht es Unternehmen, KI-Lösungen auf einfachere Weise zu implementieren - ohne komplizierte Hardware- und Software-Einrichtungen. Die Vor-Ort-Implementierung kann darüber hinaus höhere Sicherheit bieten, vor allem bezogen auf sensible personenbezogene Daten", so Thomas Kao, Senior Director des Bereichs Produktplanung.



Um weitere Einzelheiten über die "EonStor GSI"-Reihe an KI-Speichergeräten zu erfahren, klicken Sie bitte hier (https://www.i nfortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSiNVIDIA/20181106002?re=/de/products/ GSi).



Über Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSiNVIDIA /20181106001?re=/de/Home)(TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiliger Inh aber.



