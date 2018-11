IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: QYOU Media ernennt Krishna Menon zum Chief Revenue Officer von The Q India

QYOU Media ernennt Krishna Menon zum Chief Revenue Officer von The Q India

- Erfahrener Branchenexperte mit langjähriger Erfahrung bei der Programmgestaltung von Medien für Jugendmärkte

- Soll Werbe- und Sponsoringumsätze steigern, zumal The Q India seine Reichweite auf dem schnell wachsenden Mobilfunkmarkt des Landes mit 230 Mio. Abonnenten rasch vergrößert

Dublin / Los Angeles / Toronto, 6. November 2018. QYOU Media Inc. (TSX-V: QYOU, OTC: QYOUF) (QYOU Media oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass es Krishna Menon zum Chief Revenue Officer von The Q India (auch The Q genannt) ernannt hat. Herr Menon mit Sitz in Mumbai soll die Werbe- und Sponsoringumsätze auf einem der für QYOU Media am schnellsten wachsenden Märkte steigern.

Herr Menon verfügt in den Bereichen Vertrieb und Marketing der indischen Medien- und Unterhaltungsindustrie über eine Erfahrung von fast zwei Jahrzehnten. Bevor er zu The Q India ging, hatte er Chief Marketing Officer der Sakal Media Group sowie als General Manager von Network 18 Media fungiert. Herr Menon wird für die Steigerung des Werbeumsatzes und der Einnahmen aus digitalen, Kanal- und mobilen Plattformen verantwortlich sein, indem er neue Möglichkeiten zur Monetarisierung schafft. Herr Menon wird auch die Expansion von The Q auf Influencer-Marketing-Initiativen leiten.

QYOU Media konnte sich rasch als Inbegriff der besten digitalen Inhalte in Indien etablieren, wie die Einführung von The Q auf Tata Sky und Jio TV verdeutlicht. Die Ernennung von Herrn Menon ist Teil einer Reihe aufregender Wachstumsmeldungen für das Unternehmen, einschließlich der Ernennung des ehemaligen President von Sony Pictures Television Networks, Andy Kaplan, zum Non-Executive Chairman of the Board und der Einführung der App von The Q im Google Play Store. Im April 2018 meldete das Unternehmen seine Pläne für die Beschleunigung des Wachstums in Indien, da sich auf dem mit 230 Millionen Abonnenten am schnellsten wachsenden Mobilfunkmarkt der Welt erhebliche Möglichkeiten bieten.

Sunder Aaron, General Manager von The Q, sagte: Das Geschäft von The Q India wächst schnell und wir freuen uns, auf dieser Dynamik aufzubauen und Krishna in unser leitendes Managementteam aufzunehmen. Krishna kann eine beträchtliche Erfolgsbilanz im Bereich von Wachstumsmedien und mobilen Unternehmen in der Region vorweisen. Er weiß auch genau, wie man eine Marke gestaltet und aufbaut, und wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir The Q zur führenden Kanal- und Programmgestaltungsmarke für junge Inder im Alter zwischen 20 und 30 Jahren weiterentwickeln.

Krishna Menon fügte hinzu: Ich freue mich, ein Teil des Teams von The Q India zu sein. Ich freue mich darauf, The Q zu einer führenden Unterhaltungsmarke für junge Inder weiterzuentwickeln und neue Möglichkeiten zu nutzen, um das Umsatzpotenzial durch Werbeumsätze, Kanalvertrieb und Influencer-Kampagnen mit Partnern zu maximieren.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten kuratiert und als Paket für den Mehrfachbildmodus vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate, die mehr als 300 Millionen Menschen rund um den Globus erreichen. Zu den Vertriebspartnern zählen Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, Jio, SuperChannel und TATA Sky.

