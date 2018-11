Trotz CSU-Pleite bei der Landtagswahl gibt es auch gute Nachrichten für Markus Söder. Im Parlament wurde er trotz massiver Kritik der Opposition wiedergewählt.

Bayerns neuer Ministerpräsident ist der alte: Wie erwartet hat der bayerische Landtag in München Markus Söder erneut zum Regierungschef des Freistaats gewählt. Der CSU-Politiker erhielt am Dienstag in der geheimen Abstimmung 110 Ja-Stimmen und 89 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen. Damit erzielte er gleich im ersten Wahlgang die notwendige einfache Mehrheit ...

