Zürich (www.anleihencheck.de) - In den USA sind die Wachstumskräfte nach wie vor ungebrochen stark, so die Experten von Swisscanto Invest.In den übrigen Industriestaaten falle die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung hingegen weniger optimistisch aus. In China sei die Wachstumsrate auf den niedrigsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2009 gefallen. Die chinesische Regierung plane deshalb mit geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen gegenzusteuern. Der wirtschaftliche Ausblick für die Eurozone habe sich im Oktober überraschend eingetrübt. Die Unterschiede zwischen den Ländern nähmen weiter zu. Zwar sei 2019 mit einer weiteren globalen Wachstumsverlangsamung zu rechnen, das Risiko einer Rezession würden die Experten von Swisscanto Invest hingegen nach wie vor als gering erachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...