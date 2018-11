Morrow Sodali gab heute bekannt, dass Andrea Bischoff, Mandy Offel und Petra Becker in das Unternehmen eingetreten sind, um eine neue Niederlassung in Frankfurt (Deutschland) zu eröffnen. Das deutsche Team, das Morrow Sodali in Deutschland, der Schweiz und Österreich vertritt, betreut gelistete Unternehmen mit umfassenden Dienstleistungen und strategischen Beratungen rund um die Themen Corporate Governance, ESG, Proxy Solicitation, aktivistische Investoren, Fusionen sowie Übernahmen und unterstützt beim Dialog mit Aktionären.

Frau Bischoff, die das deutsche Team von Morrow Sodali leiten wird, sagte dazu: "Ich freue mich darauf, die inhaltlichen Kompetenzen, die analytischen Fähigkeiten und die Transaktionsexpertise, die das globale Team von Morrow Sodali zur Verfügung stellt, nun auch in den deutschen Markt einzubringen. Diese Allianz wird das Leistungsversprechen, das wir Firmenkunden geben können, erheblich erweitern."

Frau Bischoff, die zuvor bei der Firma D.F. King beschäftigt war, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kommunikationsbereich in ihren neuen Aufgabenbereich ein. Während ihrer Karriere war sie bei mehreren hundert ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungs und M&A-Projekten beratend tätig und hat Emittenten dabei unterstützt, den Dialog mit den Aktionäre zu fördern, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und die wichtigen Sensibiltäten zu kennen.

Alvise Recchi, CEO von Morrow Sodali, sagte: "Wir freuen uns, ein so erfahrenes Team in die Morrow-Sodali-Familie aufnehmen zu können. Andrea, Mandy und Petra sind die führenden Expertinnen in ihrer Region. Sie werden es uns ermöglichen, unser Serviceangebot auf diesem wichtigen Markt auszubauen und dabei die hohe Beratungs- und Servicequalität aufrechtzuerhalten, die unsere Kunden verlangen."

Über Morrow Sodali

Morrow Sodali ist als ein führendes globales Beratungsunternehmen spezialisiert auf Governance- und Investorenkommunikation weltweit. Morrow Sodali bietet gelisteten Unternehmen und deren Aufsichtsräten strategische Beratung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Governance, Analysen der Aktionärsstruktur, Investorendialog und -kommunikation, Proxy Solicitation, Shareholder Activsm und M&A.

Mit seinen Hauptgeschäftsstellen in New York und London sowie lokalen Büros und Partnern in elf Ländern betreut Morrow Sodali in 40 Ländern mehr als 700 Unternehmenskunden, zu denen auch viele der größten multinationalen Konzerne gehören.

