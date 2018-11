DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.735,20 -0,16% +0,27% Euro-Stoxx-50 3.205,92 -0,36% -8,51% Stoxx-50 2.946,05 -0,39% -7,29% DAX 11.472,33 -0,20% -11,19% FTSE 7.057,07 -0,66% -7,60% CAC 5.088,30 -0,26% -4,22% Nikkei-225 22.147,75 +1,14% -2,71% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,88 +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,69 63,10 -0,6% -0,41 +8,0% Brent/ICE 72,41 73,17 -1,0% -0,76 +14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,39 1.231,51 +0,3% +3,88 -5,2% Silber (Spot) 14,69 14,64 +0,3% +0,05 -13,3% Platin (Spot) 874,10 866,50 +0,9% +7,60 -6,0% Kupfer-Future 2,76 2,76 +0,0% +0,00 -17,7%

Die Ölpreise bleiben weiter unter Druck. Auch eine leichte Erholung am Vortag konnte nicht verteidigt werden. Die am Montag in Kraft getretenen Sanktionen gegen den Iran können den Preis weiter nicht stützen. Dass mit den Sanktionen das globale Ölangebot tendenziell sinkt, wird kompensiert unter anderem von der hohen US-Ölförderung. Der Goldpreis erholt sich von seinen Vortagesverlisten, ausgelöst durch die weiter herrschende Zinsfantasie.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte nach dem von Zurückhaltung geprägten Wochenbeginn am Dienstag mit leichten Abschlägen starten. Die Blicke richten sich gespannt auf die am Dienstag stattfindenden US-Zwischenwahlen. Diese gelten als politisches Stimmungsbild für US-Präsident Donald Trump und dürften maßgeblich für die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik sein. Bei den Einzelwerten lohnt sich ein Blick auf Eli Lilly. Der Pharmakonzern hat am Dienstag vorbörslich Zahlen für das dritte Quartal mitgeteilt. Umsatz und Gewinn haben die Markterwartungen übertroffen. Zudem hat das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie gibt vorbörslich um 0,1 Prozent nach. Insys Therapeutics beabsichtigt, seine Opioid-Produkte zu verkaufen, darunter Subsys, ein Fentanyl-Schmerzmittel, welches das Ergebnis des Pharmaunternehmens ankurbelte und Insys später wegen aggressiver Verkaufspraktiken in rechtliche Schwierigkeiten brachte. Insys-Aktien werden vorbörslich noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa schwanken am Dienstag in engen Grenzen um die Schlusstände vom Montag. "Im Vorfeld der US-Wahlen halten sich die Anleger zurück", so ein Aktienhändler. Ausgenommen sind mit ihren Quartalsberichten ausgewählte Einzelwerte, so die Deutsche Post, deren Aktienkurs um 3,3 Prozent anzieht. Bei den Länderbörsen steht erneut Mailand oben auf der Verliererseite. Der MIB-30 fällt um 0,7 Prozent. Die EU-Finanzminister haben Rom aufgerufen, den Budgetentwurf für den Staatshaushalt noch einmal zu überarbeiten, womit sie sich dem Vorgehen der EU-Komission angeschlossen haben; der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor des Landes ist im Oktober zudem unerwartet stark gesunken unter die Expansionsschwelle. Die Anleihekurse geben ebenfalls nach, die Zehnjahresendite steigt deutlich auf 3,40 Prozent. Sehr positiv werden auch die Zahlen von Morphosys aufgenommen. Alle Gewinnkennziffern lägen leicht über Erwarten, heißt es. Morphosys legen deutlich zu. SGL Carbon reagieren mit einem Kurssprung von 13 Prozent auf die neue Umsatzprognose. Auch die Erwartung für das Konzernergebnis wurde von SGL an den oberen Rand der bisher genannten Spanne präzisiert. Größter DAX-Verlierer sind Eon mit einem Minus von 3,5 Prozent auf 8,43 Euro. Morgan Stanley hat die Aktie auf "Untergewichten" abgestuft mit einem Kursziel von 8 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Mo, 17:09 % YTD EUR/USD 1,1407 -0,03% 1,1414 1,1402 -5,1% EUR/JPY 129,05 -0,08% 129,39 129,09 -4,6% EUR/CHF 1,1455 -0,05% 1,1459 1,1457 -2,2% EUR/GBP 0,8728 -0,08% 0,8736 0,8752 -1,8% USD/JPY 113,15 -0,05% 113,36 113,21 +0,5% GBP/USD 1,3066 +0,03% 1,3064 1,3027 -3,3% Bitcoin BTC/USD 6.412,46 -0,1% 6.417,70 6.446,53 -53,1%

Der Fokus am Devisenmarkt ist auf die Zwischenwahl in den USA gerichtet. Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank sieht diese als bedeutsam für den Dollar an. Das Ergebnis bestimme den fiskalpolitischen Spielraum der nächsten beiden Jahre. Sollten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen, würden zukünftige Gesetzesinitiativen und Ausgabenermächtigungen erschwert. Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Demokraten die Mehrheit im Senat erhalten, würden sie zusätzlich die Macht über Neuernennungen offener Positionen beispielsweise innerhalb der US-Notenbank (Fed) gewinnen. Dieses Szenario sei kaum eingepreist, weshalb der Dollar in diesem Fall initial deutlich abwerten dürfte, glaubt Reichelt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag mit einer uneinheitlichen Tendenz gezeigt. Während die chinesischen Börsen zeitweise deutliche Abgaben verbuchten, sich im weiteren Handelsverlauf aber etwas erholten, verzeichneten Tokio und Sydney Gewinne. Die Blicke richteten sich gespannt auf die am Dienstag stattfindenden US-Zwischenwahlen. Diese gelten als politisches Stimmungsbild für US-Präsident Donald Trump und dürften richtungsweisend für die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik sein. Zudem stand der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China nach den zuletzt widersprüchlichen Aussagen der US-Administration weiter im Fokus der Märkte. An der Börse in Tokio profitierte der Nikkei-Index von einem im Handelsverlauf schwächer werdenden Yen. Davon profitierten japanische Exportwerte, deren Produkte in Dollar billiger werden. Impulse kamen zudem von Unternehmensergebnissen. Toyota Motor legten nach Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal um 2,1 Prozent zu. Der Autobauer hatte seinen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob der Konzern an. Im Gefolge ging es auch für andere Automobil-Hersteller aufwärts. In der ganzen Region standen die Aktien von Apple-Zulieferern unter Druck. Die Apple-Aktie hatte am Montag in Reaktion auf einen Medienbericht deutlich nachgegeben, in dem es hieß, dass die Nachfrage nach dem iPhone XR die Erwartungen verfehlen könnte und das Unternehmen daher die Produktion nicht ausweiten werde. In Taiwan verloren Hon Hai 3,4 Prozent und Largan 6,3 Prozent. In Sydney schloss der S&P-ASX 200 mit rund 1 Prozent im Plus. Gestützt wurde der Index von Rohstoffwerten. Für BHP Billiton und Rio Tinto ging es um 1,3 bzw. 2,1 Prozent nach oben. Die australische Notenbank hat derweil die Leitzinsen auf ihrem bisherigen Niveau belassen.

CREDIT

Die Prämien der Kreditausfallversicherungen für europäische Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) kommen am Dienstag leicht zurück. Nachdem Platzierungen zuletzt schwieriger bei Investoren unterzubringen waren, könnte sich die Stimmung für Credits mit einer sich abzeichnendes Stabilisierung bei Aktien aufhellen. Mit einem strukturellen Stimmungsumschwung rechnen die Credit-Strategen der Commerzbank allerdings nicht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Umweltministerin will Bayers Glyphosat im Dreischritt ausmerzen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat des Bayer-Konzerns in einem Dreischritt von den deutschen Äckern verbannen. "Das erste ist, wir wollen eine große Zahl von Anwendungen einschränken oder verbieten", kündigte die SPD-Politikerin an. Als Beispiele nannte sie ein Glyphosat-Verbot in privaten Gärten, bei der Vorsaat und der Stoppelbehandlung auf den Feldern.

BASF kauft sich bei chinesischem 3D-Druck-Spezialisten ein

Der Chemiekonzern BASF investiert in einen vielversprechenden 3D-Druck-Spezialisten aus China. Das Unternehmen Prismlab aus Schanghai hat einen patentierten 3D-Druck-Prozess entwickelt, mit dem aus lichthärtenden Harzen vergleichsweise große und stabile Teile in einem Schritt hergestellt werden können, die wie eine medizinische Zahnspange auch größeren Beanspruchungen standhalten.

Marke Volkswagen bestätigt trotz WLTP-Belastung Jahresziele

Die Marke Volkswagen Pkw hat in den ersten neun Monaten des Jahres Umsatz und Absatz gesteigert. Separate Zahlen für den Monat Oktober oder das dritte Quartal, die von der Umstellung auf den neuen Abgasstandard WLTP beeinträchtigt wurden, wies das Unternehmen nicht aus. Die Jahresprognosen für Umsatz und operatives EBIT bestätigte die Kernmarke des VW-Konzerns.

Linde will für 4. Quartal 0,825 Dollar Dividende je Aktie zahlen

Der frisch fusionierte Gasekonzern Linde plc will seinen Aktionären für das vierte Quartal eine Dividende von 0,825 US-Dollar je Aktie zahlen. Für die ersten drei Quartale haben die Investoren der Fusionspartner Linde AG und Praxair Inc bereits Gewinnbeteiligungen erhalten.

Siemens Gamesa will 2019 wieder deutlich wachsen

Siemens Gamesa profitiert von einer Erholung und allmählichen Stabilisierung der Preise im Geschäft mit landgestützten Windkraftanlagen. Im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2018 verbuchte das bei Bilbao ansässige Unternehmen erstmals wieder steigende Einnahmen und Gewinne statt Verluste wie im Vorjahr. Für das neue Geschäftsjahr kündigte die Siemens-Tochter deutliches Wachstum an. Die Margenziele werden angesichts steigender Rohstoffkosten allerdings nur bedingt ambitionierter.

Elringklinger im 3. Quartal mit Gewinneinbruch trotz Umsatzplus

Elringklinger hat im dritten Quartal trotz gestiegener Umsätze deutlich weniger verdient. Hohe Rohstoffkosten und eine hohe Nachfrage in der Nafta-Region, die zu überproportionalen Kostensteigerungen und Sonderkosten geführt haben, belasteten den Automobilzulieferer. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen inmitten eines zunehmend schwieriger werdenden Umfelds aber fest.

Evonik verdient deutlich mehr - Ziele 2018 bestätigt

Gute Geschäfte in den beiden Wachstumssegmenten Nutrition & Care und Resource Efficiency haben der Evonik Industries AG im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Die robuste Nachfrage dürfte in der Mehrzahl der relevanten Endmärkte auch im Schlussquartal anhalten, erwartet das Essener Spezialchemie-Unternehmen und sieht sich daher im Plan, die Ziele 2018 zu schaffen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick kommen bei Analysten gut an. Die Aktie gibt dennoch nach anfänglichen Gewinnen nach.

Heißer Sommer drückt Gewinn von Hugo Boss

Der warme Sommer und der damit verbundene späte Start in die Herbst/Winter-Saison hat dem Modekonzern Hugo Boss zu schaffen gemacht. Bei stagnierenden Erlösen verzeichnete das Unternehmen einen Gewinnrückgang im dritten Quartal und verfehlte die Markterwartungen. Die Prognose für Umsatz und operatives Ergebnis bestätigte der MDAX-Konzern zwar, für die Rohertragsmarge wird er jedoch vorsichtiger.

Pfeiffer Vacuum wird nach schwierigem dritten Quartal vorsichtiger

Das Wachstum beim Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum ist im dritten Quartal wegen eines schwächeren Marktumfelds im Halbleitersektor ins Stocken geraten. Nach einem kräftigen Umsatzanstieg im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen im Quartal einen leichten Rückgang. Mit Blick auf die Jahresprognose wird Pfeiffer vorsichtiger und erwartet nur noch, das untere Ende der in Aussicht gestellten Spannen zu erreichen.

Chinesische Autobauer bestellen für 25 Mio Euro Ventile bei Rheinmetall

Rheinmetall hat zwei Aufträge aus China für sein Automobilgeschäft eingeheimst. Zwei chinesische Autobauer haben Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro für die aktuelle Generation Kühlmittelventile erteilt, wie der Rüstungskonzern und Autozulieferer mitteilte. Mit jeweils für 2019 und 2020 geplanten Produktionsanläufen würden die Ventile in verschiedenen Modellen der Automobilmarken eingesetzt.

Schaeffler will 2 Werke in Großbritannien schließen

Schaeffler verlagert einen Teil seiner Produktion aus Großbritannien in andere Länder und schließt zwei Werke. Wegen der Ungewissheit rund um den Brexit und anderer Faktoren würden die Aktivitäten neu organisiert, kündigte der Auto- und Industriezulieferer an. Während der größte Standort Sheffield erhalten bleiben soll, würden die Werke Llanelli und Plymouth, in denen Spindellager oder Maschinenteile hergestellt werden, mittelfristig geschlossen.

SGL Carbon hebt Umsatzprognose 2018 an

SGL Carbon ist weiter auf Wachstumskurs. Dank der guten Entwicklung schaut das Unternehmen nun zuversichtlicher in die Zukunft. Die Umsatzprognose wurde erneut erhöht, sie lautet nun auf etwa 15 Prozent Plus, bisher war von etwas mehr als 10 Prozent Plus ausgegangen worden. "Für das Geschäftsjahr 2018 erwarten wir als 'neue SGL Carbon' erstmals die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro", sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Köhler. "Mit unserem Fokus auf die Zukunftsthemen Mobilität, Energie und Digitalisierung werden wir unser nachhaltiges Wachstum fortsetzen. Bis 2022 wollen wir unseren Umsatz auf 1,3 Milliarden Euro erhöhen."

Singulus Technologies wird Produktionsanlagen nach China liefern

Singulus Technologies soll mehr als 10 Produktionsanlagen für die Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen nach China liefern. Der Auftrag habe ein Volumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Vertragspartner seien operative Tochtergesellschaften der China National Building Materials, teilte das Unternehmen nach der Unterzeichnung eines Letter of Intent mit.

Symrise-Rivale International Flavors überrascht positiv

Die International Flavors & Fragrances Inc hat im dritten Quartal unter dem Strich zwar weniger verdient als im Vorjahr, auf bereinigte Basis übertraf der Wettbewerber von Symrise dagegen die Erwartung der Analysten. In Summe kam International Flavors & Fragrances auf einen Gewinn von 95,7 Millionen nach 110,3 Millionen US-Dollar. Je Aktie waren es 1,17 nach 1,39 Dollar.

Andritz verdient in 3Q trotz Umsatzwachstum deutlich weniger

Der Anlagenbauer Andritz hat im dritten Quartal trotz steigender Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür sind im Wesentlichen Kostenüberschreitungen sowie die Abarbeitung einiger Aufträge mit niedrigeren Margen im Geschäftsbereich Metals, wie die im österreichischen Graz ansässige Andritz-Gruppe mitteilte. Die Aktie fällt am späten Vormittag um 5,8 Prozent.

Deutsche-Post-CEO: Sehen Verlagerung von Lagerkapazität wegen Brexit-Unsicherheit

Die Deutsche Post sieht bei ihren Kunden angesichts der Brexit-Unsicherheit in jüngster Zeit auch die Verlagerung von Lagerkapazitäten von Großbritannien auf den europäischen Kontinent. Konzernchef Frank Appel sagte vor Journalisten, der Trend habe in jüngster Zeit den zusätzlichen Aufbau von Lagerkapazitäten ergänzt. Appel wollte keine bestimmten Industriezweige nennen, in denen das der Fall sei.

Qiagen begibt Wandelschuldverschreibungen

Qiagen besorgt sich über Wandelschuldverschreibungen frisches Geld am Kapitalmarkt. Wie das auf Molekulardiagnostik spezialisierte Biotechunternehmen aus dem niederländischen Venlo mitteilte, will es Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar platzieren. Der Emissionserlös ist für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten und des Abschlusses von Absicherungsgeschäften vorgesehen.

Zalando bestätigt gesenkte Prognose

Der Online-Modehändler Zalando ist wie erwartet im dritten Quartal operativ in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich wurde der Verlust stärker als erwartet ausgeweitet. Den zuletzt am 17. September gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr sowie die Ziele für 2020 hat der Berliner MDAX-Konzern bestätigt, wird 2018 aber weniger investieren als ursprünglich geplant.

Astrazeneca verkauft Medikamentenrechte für rund 370 Mio USD an Covis

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat die Rechte an den Medikamenten Alvesco, Omnaris und Zetonna an Covis Pharma verkauft. Covis Pharma vermarktet die Produkte bereits in den USA. Mit Abschluss der Transaktion werden sämtliche Rechte an Covis Pharma übergehen. Dafür zahlt Covis Pharma insgesamt bis zu 371 Millionen US-Dollar. Alvesco ist ein Mittel gegen Asthma, mit Omnaris und Zetonna wird allergischer Schnupfen behandelt.

Chinesischer Versicherer wird größter HSBC-Aktionär vor Blackrock

Bei der britischen Bank HSBC hat die Position des größten Einzelaktionärs gewechselt. Der chinesische Versicherer Ping An Insurance hat Blackrock überholt und demonstriert mit einem 12 Milliarden Dollar schweren Anteil an dem Finanzkonzern den wachsenden Appetit Chinas auf Unternehmensbeteiligungen im Ausland. Der Anteil von Ping An an der HSBC Holdings PLC stieg nach einem Zukauf weiterer Aktien auf mehr als 7 Prozent, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Montag hervorgeht.

Imperial Brands investiert 100 Millionen Pfund in E-Zigaretten

Imperial Brands will verstärkt in das Geschäft mit E-Zigaretten investieren. Bei der Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) kündigte die Gesellschaft Investitionen von rund 100 Millionen Pfund in Produkte der Marke Blu an, sie sollen im ersten Halbjahr 2018/19 fließen. Im abgelaufenen Jahr sank der Vorsteuergewinn des Anbieters von Marken wie Davidoff und JPS auf 1,82 Milliarden von 1,86 Milliarden Pfund im Vorjahr.

Michelin macht britisches Werk Dundee 2020 dicht

Der französische Reifenhersteller Michelin will seine Fabrik im britischen Dundee bis Mitte 2020 schließen. Trotz Modernisierung und anderer Maßnahmen sei das 1971 in Betrieb genommene Werk nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, hieß es in einer Mitteilung. So habe sich die Nachfrage hin zu preisgünstigen Reifen aus Asien verschoben - zulasten von Premiumreifen.

K+S-Konkurrent Mosaic erhöht nach starkem Quartal Prognose

Der US-Düngemittelhersteller Mosaic hat nach besser als erwarteten Zahlen im dritten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Zum Wachstum trugen neben der Akquisition des brasilianischen Wettbewerbers Vale Fertilizantes auch höhere durchschnittliche Verkaufspreise in allen Segmenten bei.

Nutrien schreibt wegen Belastung rote Zahlen, hebt Prognose aber an

Der kanadische Düngemittelkonzern Nutrien hat im dritten Quartal unerwartet rote Zahlen geschrieben. Die Nutrien Ltd buchte eine Belastung von 1,8 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Schließung eines Kaliwerkes in New Brunswick. Die Finanzprognose für das laufende Jahr hob der K+S-Konkurrent jedoch an.

