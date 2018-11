Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aena nach Quartalszahlen von 170 auf 162 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die geänderten Schätzungen seien nicht gravierend und änderten nichts an der Einschätzung der Aktien des spanischen Flughafenbetreibers aus Investmentsicht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-11-06/13:37

ISIN: ES0105046009