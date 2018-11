Zweitrangige Daten aus der Eurozone Neuseeländischer Arbeitsmarktbericht dürfte sich verbessern Einige Zentralbanker halten Reden (Fokus Skandinavien)

Am Dienstag weist der Wirtschaftskalender wenig wichtige Berichte auf. Am Morgen veröffentlichen die EU-Mitgliedstaaten überarbeitete EMIs für Oktober, gefolgt von dem Wert für die gesamte Eurozone. Überarbeitete Daten weichen jedoch selten signifikant von vorläufigen Werten ab, daher dürften sich die Marktbewegungen in Grenzen halten. Des Weiteren erhalten wir die wöchentlichen API-Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen sowie den Arbeitsmarktbericht aus Neuseeland. 11:00 Uhr | Eurozone, Erzeugerpreisindex (September): Am Dienstag werden die Inflationsdaten (EPI) aus der Eurozone veröffentlicht. Die Wahrscheinlichkeit größerer Marktbewegungen ist jedoch recht gering. Der EPI-Bericht könnte jedoch dabei helfen, die zukünftigen VPI-Daten besser einzuschätzen. Die Märkte erwarten, dass der EPI unverändert bei 4,2% im Jahresvergleich bleibt. 22:40 Uhr | API-Bericht zu Rohöl-Lagerbeständen: Der Ölmarkt steht diese Woche im Mittelpunkt, da die US-Sanktionen gegen ...

