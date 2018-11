Mit dem 1:0-Sieg des Hamburger SV gegen den 1. FC Köln im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat der Pay-TV-Sender Sky eine Rekordmarke geknackt. 505 000 Zuschauer verfolgten die Partie im Hamburger Volksparkstadion am Bildschirm und stellten damit einen Bestwert für Montag-Spiele in der 2. Liga auf, teilte der Münchner Sender am Dienstag mit. Der alte Rekord von 290 000 Zuschauern datiert aus der Vorsaison./koi/DP/tos

