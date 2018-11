Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Analysten hoben in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) etwas an, womit sie die jüngsten Resultate aus dem US-Geschäft berücksichtigten./ajx/jha/ Datum der Analyse: 06.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-11-06/15:12

ISIN: DE0005557508