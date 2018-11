Die American University of Ras Al Khaimah (AURAK) nahm eine feierliche Einweihungszeremonie vor, um die offizielle Eröffnung des RAKBANK-Gebäudes zu feiern, das gegenwärtig AURAKs School of Business und das Office of Academic Support Services beherbergt. Der Zeremonie wohnten bei: Seine Hoheit Scheich Saud Bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rats der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher des Emirats Ras Al Khaimah; die Verwaltungsabteilung von AURAK mit ihrem President, Professor Hassan Hamdan Al Alkim, dem Vice President of Student Success and Academic Affairs und Provost, Professor Stephen Wilhite, sowie weiteren Spitzenvertretern; die Verwaltungsabteilung von RAKBANK mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bank, Mohammed Omran Al Shamsi, dem Chief Executive Officer der Bank, Peter England, sowie weiteren Spitzenvertretern, außerdem Vertreter der Al Nuami Group; alle diese Institutionen hatten zum Bau der neuen Anlage beigetragen. Scheich Saud Bin Saqr Al Qasimi, Spitzenvertreter aller Beteiligten und Ehrengäste machten einen Rundgang durch das neue Gebäude und erörterten dessen Zukunftspotenzial.

Professor Al Alkim zeigte sich von der kontinuierlichen Hilfestellung und Unterstützung, die Seine Hoheit Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, RAKBANK, und die Al Nuami Group an den Tag gelegt hatten, tief berührt: "Investitionen und Unternehmen mit hochrangigen Mitwirkenden wie diesen sind für die erfolgreiche Errichtung von Bildungseinrichtungen für die Entwicklung junger Menschen unerlässlich. Wir sind diesen geschätzten Wohltätern auf ewig zu Dank verpflichtet, da sie uneigennützig dazu beigetragen haben, eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft sowohl für AURAK als auch die Gemeinde von Ras Al Khaimah zu schaffen."

RAKBANKs CEO, Peter England, kommentierte die Eröffnung des neuen RAKBANK-Gebäudes bei der AURAK folgendermaßen: "RAKBANK setzt sich dafür ein, den zukünftigen wirtschaftlichen Führungskräften dieses Landes außergewöhnliche Möglichkeiten zu bieten. Unser Beitrag zum Aufbau von AURAKs School of Business und dem Office of Academic Support Services ist lediglich eine weitere Möglichkeit für unsere Bank, in die Entwicklung der Kenntnisse und Fähigkeiten von Studenten zu investieren. Dies soll ihnen dabei helfen, sich auf zukünftige Positionen vorzubereiten, in denen sie in den VAE und bei deren wirtschaftlicher Entwicklung insgesamt eine einflussreiche Rolle spielen können."

Die Zeremonie schloss mit einem Empfang im kleinen Kreis, bei dem Mitglieder der Fakultät und Mitarbeiter von AURAK eine Orchesterdarbietung präsentierten und alle am Bau Beteiligten die Vision und Zukunftspläne der Universität erörterten.

