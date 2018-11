Die Leoni-Aktie gibt heute im Laufe des Tages fast 2 % an Wert ab. Der Kurs läuft in Trendrichtung nach unten, was kein gutes Zeichen für die Anleger ist. Seit Februar nimmt das Unheil seinen Lauf. Der Kurs der Leoni-Aktie hat seitdem rund 50 % an Wert verloren und bisher gab es keine wirklich nachhaltige Erholungsbewegung.

News zur Aktie: Ausblick nicht mehr so optimistisch wie bisher!

Zwar wurde die Jahresprognose nach unten korrigiert, doch der Kurs hat in den vergangenen Wochen wieder ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...