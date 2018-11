SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %-Schuldverschreibungen 2018/2023 DGAP-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %- Schuldverschreibungen 2018/2023 06.11.2018 / 16:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %-Schuldverschreibungen 2018/2023 Sonnenbühl, 6. November 2018 - Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung der SoWiTec group GmbH ("Emittentin"), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, haben heute beschlossen, besicherte, nicht nachrangige Schuldverschreibungen im Volumen von zunächst 3 Mio. Euro zu begeben. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Mio. Euro erhöht werden. Die zufließenden Mittel sollen u. a. zur Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und zur Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen verwendet werden. Die Schuldverschreibungen haben eine fünfjährige Laufzeit bis zum 8. November 2023 und werden mit 6,75 % jährlich verzinst. Die Schuldverschreibungen werden vorrausichtlich ab dem 8. November 2018 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen sind Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet. Die Anleihebedingungen enthalten marktübliche Covenants und sind auf der Webseite der Emittentin unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar. Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der SoWiTec group GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (zusammen und einzeln "SOWITEC"). Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch SOWITEC ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten. Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Kontakt: Olga Kovalchuk SOWITEC group GmbH 07128/3808-31 olga.kovalchuk@sowitec.com Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 linh.chung@better-orange.de 06.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SoWiTec group GmbH Löherstraße 24 72820 Sonnenbühl Deutschland Telefon: +49 (0) 7128 3808-0 Fax: +49 (0) 7128 3808-38 E-Mail: info@sowitec.com Internet: www.sowitec.com ISIN: DE000A2NBZ21 WKN: A2NBZ2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742035 06.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A2NBZ21 AXC0262 2018-11-06/16:20