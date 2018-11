Ellis wechseltnach außergewöhnlicher Karriere in Sicherheit und Beschaffung des öffentlichen und privaten Sektors zu Guidepost Solutions

Guidepost Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Compliance, Ermittlungen und Sicherheitsberatung, gibt bekannt, dass Simon Ellis als Regional Director, EMEA, in das Unternehmen eingetreten ist. Ellis wird mit der Unternehmensführung bei der Maximierung der Chancen auf dem schnell wachsenden globalen Markt zusammenarbeiten.

"Wir freuen uns sehr, Simon bei uns zu begrüßen und sind zuversichtlich, dass sein Fachwissen unser EMEA-Team bereichern wird", sagte Julie Myers Wood, CEO von Guidepost Solutions. "Guidepost Solutions macht große Fortschritte bei der Erweiterung des Umfangs und der Reichweite unseres Angebotsspektrums und durch den Eintritt von Simon werden wir weiterhin Dienstleistungen anbieten können, die mit global integrierten und personalisierten Lösungen physische Grenzen überschreiten."

Im Verlauf seiner beruflichen Karriere sammelte Ellis mehr als 25 Jahre Erfahrung im Sicherheits- und Beschaffungssektor sowie in der Leitung und Entwicklung des Geschäftes in vielgestaltigen Regionen wie dem Nahen Osten, Russland, Südostasien und Afrika. Er bekleidete mehrere leitende Managementpositionen bei global agierenden Unternehmen in mehr als fünf Ländern, darunter dem ältesten Beratungs- und Ermittlungsunternehmen der Welt mit Sitz im Nahen Osten.

"Sein Ruf eilt dem Unternehmen voraus und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Branchenexperten, die sich ebenso wie ich dem Ziel verschrieben haben, positive Ergebnisse für die Kunden zu erzielen. Meine Erfahrung in den unterschiedlichsten zentralen Sicherheitsbereichen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor verschafft mir eine einzigartige Perspektive in der vernetzten Welt von heute und ich freue mich darauf, mein Wissen in diese Funktion einzubringen", sagte Ellis.

Vor seinem Wechsel zu Guidepost Solutions gründete Ellis seine eigene Sicherheits- und Ermittlungsberatungsfirma mit Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten, Nord und Subsahara-Afrika. Zu seinen Kunden gehörten Fortune-100-Unternehmen, mit denen er bei der Bekämpfung von Fälschungen in der gesamten Region zusammenarbeitete und ihnen mit seinen Ermittlungsfähigkeiten und Sicherheitsberatungsleistungen zur Seite stand.

Über Guidepost Solutions LLC

In einer Welt, in der Veränderungen mit Sicherheit stattfinden, ist Erfahrung der beste Schutz. Guidepost Solutions bietet weltweite Ermittlungen, Compliance und Kontrolle sowie Sicherheits- und Technologieberatungslösungen für Kunden unterschiedlichster Branchen. Unser Expertenteam dient mit Führung und strategischer Begleitung, um auf kritische Kundenbedürfnisse rund um den Globus einzugehen. Guidepost Solutions hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Niederlassungen in Schlüsselmärkten wie Boston, Chicago, Dallas, Honolulu, London, Los Angeles, Oakland, Palm Beach, Sacramento, San Francisco, Seattle, Singapur, Washington, D.C. sowie Ressourcen auf der ganzen Welt. Erfahrung leitet uns. Lösungen definieren uns. Weitere Informationen finden Sie unter www.guidepostsolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181106005655/de/

Contacts:

MEDIEN:

Montieth Company

Perry Goldman, 656-864-3568

pgoldman@montiethco.com