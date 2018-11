US-Dollar-Index vor US-Zwischenwahlen S&P 500 zieht sich vom 200er SMA zurück Zucker versucht Abwärtsdruck zu widerstehen

Eines der wichtigsten Ereignisse für diese Woche sind die US-Zwischenwahlen. Der Konflikt zwischen Demokraten und Republikanern war in den letzten Wochen ziemlich heftig. Entsprechend den neuesten Umfragewerten sollen die Demokraten ein bisschen besser dastehen als die Republikaner, die aktuell noch die Mehrheit im Senat und im Repräsentatenhaus halten. Für den Fall, dass die Republikaner die Mehrheit verlieren, könnte Donald Trump Schwierigkeiten bei der Umsetzung neuer Ideen bekommen. Die politische Szene der USA könnte sich also bis zum Ende seiner Amtszeit in eine Art Stillstand geraten. Der US-Dollar entwickelte sich in den letzten Handelstagen leicht unterdurchschnittlich, da die Märkte um das Ergebnis die Zwischenwahlen besorgt sind. Die Ergebnisse sollten heute Abend bekannt gegeben werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...