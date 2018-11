Im Oktober war es an den Aktienmärkten oftmals ungemütlich und der DAX verlor in der Spitze 1.000 Punkte. Dabei kamen insbesondere die sonst so beliebten FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Google + Apple) unter die Räder, während von einem Comeback der Value-Aktie die Rede war. Was genau dahinter steckt, was Value-Aktien kennzeichnet und ob FANG-Aktien jetzt schon Kaufkurse markieren - das verraten Markus Zeiss, Leiter Aktien Fondsmanagement und Fonds-Manager Thomas Schwarzfischer von der LBBW Asset Management bei Börse Stuttgart TV.