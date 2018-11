New York - Mit Kursgewinnen sind die US-Aktienmärkte in den Midterm-Wahltag gestartet. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel wieder über 25 500 Punkte und notierte zuletzt 0,16 Prozent höher bei 25 502,72 Zählern. Am Vortag hatte der US-Leitindex diese Marke nur kurzzeitig halten können und letztlich 0,76 Prozent gewonnen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,37 Prozent auf 2748,54 Punkte nach oben. Der Technologieindex Nasdaq 100 legte um 0,97 Prozent auf 7004,11 Punkte zu.

Der Handelsverlauf steht ganz im Zeichen der Zwischenwahlen zum US-Kongress. Ähnlich wie schon an Europas Börsen, dürften sich die Anleger nicht weit aus der Deckung wagen angesichts der mit dem Wahlausgang verbundenen Risiken für die Finanzmärkte. Nach Einschätzung von Jens Klatt, Vermögensverwalter bei JK Trading, dürfte der Gegenwind für US-Präsident Donald Trump nach den Wahlen eher zu- als abnehmen. "Infolgedessen könnte Trump politisch eher noch einmal aggressiver auftreten, beispielsweise ...

