OSRAM Licht AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende OSRAM Licht AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) 06.11.2018 / 18:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schlagworte: Aktienrückkauf und Dividendenvorschlag Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Ad-hoc: OSRAM Licht AG beschließt weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro und zieht bereits in der Vergangenheit zurückgekaufte Aktien ein. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine unveränderte Dividende in Höhe von 1,11 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. München, Deutschland, 6. November 2018 - Der Vorstand der OSRAM Licht AG (ISIN DE000LED4000) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigem Tag beschlossen, Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft, höchstens jedoch bis zu einem Gesamtkaufpreis ohne Nebenkosten von 400 Millionen Euro, zurückzukaufen. Die Maßnahme dient der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft und erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass keine größeren Unternehmenszukäufe getätigt wurden. Das Rückkaufprogramm stützt sich auf die Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 14. Februar 2017 und soll voraussichtlich im Zeitraum von Januar 2019 bis Juni 2020 durchgeführt werden. Die erworbenen Aktien sollen zu allen von der Hauptversammlung am 14. Februar 2017 genehmigten Zwecken verwendet werden können. Der Vorstand hat heute außerdem mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 7.841.326 Stück bereits von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien einzuziehen und damit das Grundkapital der Gesellschaft von 104.689.400 Euro um 7.841.326 Euro auf 96.848.074 Euro herabzusetzen. Es ist beabsichtigt, den verbleibenden Bestand von 304.183 Stück eigenen Aktien zur Erfüllung bestehender und zukünftiger Lieferverpflichtungen aus Aktienprogrammen auszugeben. Außerdem haben Vorstand und Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG heute beschlossen, für das abgelaufene Geschäftsjahr der kommenden Hauptversammlung eine unveränderte Dividende in Höhe von 1,11 Euro vorzuschlagen. Basis für diesen Vorschlag ist nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein verwässertes Ergebnis je Aktie (fortgeführte Geschäftsbereiche) von 1,44 Euro für das Geschäftsjahr 2018. Mitteilende Person und Kontakt: Andreas Spitzauer Head of Investor Relations OSRAM Licht AG Investor Relations Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München, Deutschland Tel. +49 89 6213-3030 [IMAGE] mailto:a.spitzauer@osram.com www.osram.com Kontakt: Andreas Spitzauer Leiter Investor Relations OSRAM Licht AG Investor Relations Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München, Deutschland Tel. +49 89 6213-3030 [IMAGE] mailto:a.spitzauer@osram.com www.osram.com 06.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OSRAM Licht AG Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München Deutschland Telefon: +49 89 6213-0 Fax: +49 89 6213-3629 E-Mail: ir@osram.com Internet: www.osram-group.com ISIN: DE000LED4000 WKN: LED400 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742219 06.11.2018 CET/CEST ISIN DE000LED4000 AXC0297 2018-11-06/18:24