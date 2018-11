Nordamerika muss bis 2035 jährlich 23 Milliarden USD an neuer Erdgas-Infrastruktur aufbauen, wie es in einem aktuellen Bericht heißt. Das ergibt allein in den nächsten 10 Jahren geschätzte 230 Milliarden USD an Wachstumschancen, was für Midstream-Unternehmen, die sich auf die Erdgasinfrastruktur konzentrieren, ein gutes Zeichen ist - denn die sollten viel Raum zum Expandieren haben. Drei der dazu am besten positionierten Unternehmen sind Kinder Morgan (WKN:A1H6GK), Williams Companies (WKN:855451) und TransCanada (WKN:675305). Und das macht die Aktien zu starken Investitionen, die man kaufen und getrost ein Jahrzehnt lang halten kann. Wachstum dank Gas Kinder Morgan ist bereits das größte Erdgasleitungsunternehmen Nordamerikas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...