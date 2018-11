In der Wochenansicht ist bei der Deutschen Bank-Aktie ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. Die gleitenden Durchschnitte liegen alle über dem Kurs und haben einen kleinen Abstand zueinander aufgebaut. Der RSI befand sich seit Juni zumeist im neutralen Sektor, lediglich Ende Oktober wurde kurzzeitig der überverkaufte Bereich erreicht. Die Deutsche Bank-Aktie könnte nun weiter in Trendrichtung, d.h. abwärts laufen oder in einen Seitwärtstrend übergehen, beides ist denkbar.

Chartbild-Analyse ... (Anna Hofmann)

