Die Wirecard-Aktie bewegte sich über weite Strecken dieses Jahres in einem Aufwärtstrend am oberen Rande des Bollinger Bands. Vor einigen Wochen begann der Kurs dann zu sinken. Er notiert aktuell bei etwa 154 Euro. Die SMAs (38; 100; 200) befinden sich teilweise über und teilweise unter dem Kurs. Der GD (38) verläuft noch innerhalb des Bollinger Bands und etwa 20 Euro über dem Kurs. Die 200-Tagelinie liegt am nächsten zum Kurs.

Chartbild-Untersuchung im 4-Stunden-Bereich: Seitwärtsbewegung ... (Anna Hofmann)

