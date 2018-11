CANCUN, Mexiko, Nov. 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nexus stellt seine neue Online-Vertriebsplattformauf der World Travel Market in London vor. Ab diesem 5. November bieten die in 15 Ländern und 48 Zielorten tätigen Reisepartner des führenden Reisemanagementunternehmens in Mexiko, der Karibik und Mittelamerika einen neuen Buchungskanal an, das. Basierend auf der neuesten Technologie, wird das Portal die vollständige Vernetzung von Kunden und Lieferanten über XML-Integrationen durch hochmoderne APIs ermöglichen.

"Mit dem Start dieser neuen Online-Vertriebsplattform erreichen wir das wichtigste Etappenziel unserer strategischen Planung der letzten drei Jahre. Als Reisemanagementunternehmen ist Nexus bereits eine regionale Führungsgröße, aber mit diesem neuen Buchungstool können wir unsere Produkte und Dienstleistungen leichter zu einem bestmöglichen Preis mit sofortiger Bestätigung anbieten, und sind damit mit Sicherheit der beste Partner für unsere Reisepartner weltweit. Unser Plan ist ehrgeizig und sieht eine Erweiterung von 50 neuen Zielorten in den nächsten drei Jahren vor. Hierzu werden wir weitere Einzelheiten in Kürze bekannt geben," sagt President Rubén Gutierrez.

Diese neue Plattform wird eine breite Palette von Hotels umfassen, darunter mehr als 1.000 Eigenvertragshotels und bis zu 16.000 Einrichtungen in den Zielgebieten, wo sie tätig sind. Eine innovative, einzigartige Hoteltechnologie wird es ermöglichen, dass immer der beste Preis für jede Art von Zimmer und Marge unter allen verfügbaren Angeboten gefunden werden kann, entweder von den Nexus eigenen Vertragsparteien oder integrierten Hotels, Channelmanagern oder Bettenbanken.

"Mit dem umfangreichen Katalog von Unterkünften in unserem Angebot und mit weiteren Dienstleistungen wie Rundreisen, Mietwagen, Kreuzfahrten und Flugtickets wollen wir in naher Zukunft zum One-Stop-Shop für unsere Reisepartner und deren Gäste werden.Dabei können Sie auf mehr als 20 Jahre Erfahrung und Führungskompetenz als lokale Experten zurückgreifen, damit Ihnen an Ihrem Zielort alle diese Dienstleistungen zur Verfügung stehen, die Sie während Ihrer Reise benötigen, wobei wir unsere Dienstleistungen garantieren und für Qualität einstehen," stellt Roberto Bermúdez, Senior Corporate Director Distribution & Product fest.

Neben dem umfangreichen Portfolio an Unterkünften bietet Ihnen Nexus einen kompletten Katalog von Aktivitäten an, wie z. B. mehr als 4.000 Exkursionen, worunter 1.000 ein differenziertes und exklusives Produkt innerhalb des Nexus Collection Sortiments darstellen. Darüber hinaus bietet Nexus auch eine breite Palette von Transferleistungen von allen Flughäfen und Häfen der Region an: Luxuriöse, private oder gemeinsam genutzte Transportmöglichkeiten mit modernsten Fahrzeugen, die meisten von ihnen mit kostenlosem Wi-Fi ausgestattet.

Basierend auf der Philosophie von NexusTours "Wir versetzen uns in die Lage unserer Kunden" ist der Kundenservice eine weitere wesentliche Säule der "kundenorientierten" Strategie: Betreuung vor der Reise, während Ihres Aufenthaltes und zurück zu Hause, 9 Kommunikationskanäle, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mehrsprachig verfügbar sind, und eine ultraschnelle Reaktionszeit auf Anfragen oder Vorfälle gewährleisten, dass die Kunden die höchste Zufriedenheitsrate erzielen können.

"Im Gegensatz zu anderen Vertriebspartnern in der Branche besteht unser Leistungsversprechen darin, den kompletten Service vollständig abzudecken und während der gesamten Kundenerfahrung präsent zu sein. Daher gehört zu unserer Hauptstrategie das Erbringen von allen Dienstleistungen, die ein Reisepartner für seine Kunden benötigt, jedoch nur an den Orten, an denen wir über eine eigene Struktur verfügen," sagt Pablo Gutiérrez, Corporate Senior Director Strategie & Marketing.

NexusCube wird während der World Travel Market in London vom 5. bis 7. November von seinem wichtigsten Team vorgestellt werden, Rubén Gutierrez (President), Roberto Bermudez (Senior Corporate Director Distribution & Product), und dem Vertriebsteam von NexusGlobal, Nadia Jounes (Commercial Director Europa & MEAPAC), Juan Derudi (Commercial Director Central & Latam), Javier Vidal (Commercial Director USA & Canada) und Betina Erhart (Account Development Manager).

Über NEXUSTOURS

Wir sind das führende Reisemanagementunternehmen in der Region mit einer Präsenz in 15 Ländern und 48 Zielorten in der Karibik und in Lateinamerika. Wir befördern mehr als 2 Millionen Passagiere pro Jahr. Wir sind Teil der Sunwing Travel Group und können auf einen reichen Erfahrungsschatz von mehr als 20 Jahren zurückblicken. Wir verfügen über eine moderne Flotte von eigenen Fahrzeugen für Transfers und Ausflüge - und wir bieten das umfangreichste Serviceprogramm in den Zielgebieten an, sowohl an Flughäfen als auch über unsere Touren- und Empfangsschalter in Hotels. Spitzenleistungen in Assistenz und Service sind unser größtes Anliegen; daher können Sie uns 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr über die modernsten Kundenservicekanäle erreichen, wie über unser Kontaktzentrum, usere Website, unseren Online-Chat-Service und unsere App Connect2Nexus, wo Reisende alle notwendigen Informationen finden und kostenlos mit unserem professionellen Team kommunizieren können.

