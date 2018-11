Es soll das größte Krypto-Werbegeschenk der Geschichte sein: Mit Stellar im Wert von 125 Millionen Dollar will die Luxemburger Blockchain neue Nutzer anlocken.

Es ist eine gigantische Werbeaktion für beide Beteiligten: Die Kryptowährung Stellar will bekannter werden und die Blockchain Luxemburg, die die dafür nötigen digitalen Geldbörsen (auch Wallet genannt) anbietet, will neue Nutzer anlocken. Und so haben sich beide Seiten auf einen Deal geeinigt: Die Blockchain Luxemburg schenkt aktuellen und neuen Wallet-Besitzern 100 Stellar, die derzeit rund 25 Dollar wert sind. Stellar ist die weltweit sechstgrößte Kryptowährung.

"Wir vergeben die Währung auf einer First-come-first-serve-Basis", sagt Blockchain-Luxemburg-Chef Peter Smith dem Handelsblatt. Seine Unternehmen ist mit 30 Millionen Wallets nach eigenen Angaben der weltweit größte Anbieter von digitalen Geldbörsen.

Er geht davon aus, dass das Angebot innerhalb von sechs Monaten unter die Leute gebracht sein wird. "Als Paypal seinen Nutzern zum Start zehn Dollar Guthaben schenkte, brauchten sie zwei Jahre, bis sie diese insgesamt 80 Millionen Dollar verschenkt hatten", sagt er. "Wir wollen das jetzt mit 125 Millionen Dollar in sechs Monaten ...

