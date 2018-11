Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Seine königliche Hoheit Prinz

Andrew, der Herzog von York, besuchte am 1. November die Peking

University HSBC Business School (PHBS). In Begleitung von Dame

Barbara Janet Woodward, britische Botschafterin in China, und Karen

Maddocks, britische Generalkonsulin in Guangzhou, fand dieser Besuch

statt, um die chinesisch-britische Zusammenarbeit im Bereich Bildung

weiter zu verbessern, nachdem der Herzog von York seinen ersten

Besuch des PHBS UK Campus am 14. Juni absolviert hatte.



Bevor er seine Rede hielt, wurde Prinz Andrew auf einem Rundgang

durch das PHBS-Gebäude von PHBS-Dekan Wen Hai, dem stellvertretenden

Vorsitzenden des Peking University Council, begleitet, der über das

architektonische Konzept und die Einrichtungen des Gebäudes sprach,

aber auch die Lehrphilosophie der Fakultät erläuterte. Der Herzog von

York lobte die internationale Ausrichtung der PHBS und das

fortschrittliche Unterrichtsumfeld.



Nach dem Rundgang sprach er mit einer Reihe von Vertretern der

PHBS-Fakultät über Unternehmergeist. In diesem Rahmen informierte er

sich über die aktuelle Studiensituation, darunter die

interdisziplinäre Lehrkultur sowie Schulungen zur

Qualitätsentwicklung und die Teamarbeit zur Förderung des Teamgeists,

die insgesamt dazu beitragen, dass die Studierenden starke

Beziehungen aufbauen und ihre Fähigkeiten vollständig einbringen

können.



Der Herzog von York nahm ebenfalls an der Einweihungsfeier des

PHBS Future Media Laboratory teil. Das mit einem hochmodernen

Videostudio ausgestattete Medienlabor wird eine professionelle

Plattform für die Lehre, Forschung und Praxis von Finanznachrichten

für den Lehrkörper und die Studierenden der PHBS bieten. Danach

redete er mit Studierenden im Medienlabor darüber, wie man Innovation

und Unternehmertum voranbringen kann und über die Verbesserung der

chinesisch-britischen Hochschulbildung.



Im Anschluss wurde der Herzog von York in der großen Aula der

Fakultät begrüßt, wo er seine programmatische Rede zu den Themen

Innovation und Unternehmertum hielt. In dieser Rede stellte er

außerdem die Entwicklung, den Fortschritt und die Vision von

Pitch@Palace vor, einer von ihm im Jahr 2014 gegründeten Plattform,

die die Arbeit von Entrepreneuren ausdehnen und voranbringen soll.

Der Herzog von York würdigte das Engagement der PHBS im Rahmen der

chinesisch-britischen Kommunikation und Kooperation für Bildung

zwischen der University of Cambridge und der Peking University. Des

Weiteren sprach er darüber, dass die Kooperation in Bildung und

Forschung und die Förderung der Studierenden eine entscheidende Rolle

spielen, um das Verständnis zwischen jungen Menschen beider Länder zu

verbessern.



