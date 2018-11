Gemeinnützige Initiative gibt sozialen Organisationen

Heutzutage denken gemeinnützige Organisationen frühzeitig an

Marketing-Automatisierung, um potenzielle Partner und Spender zu

erreichen. Oftmals verfügen sie aber nicht über die erforderlichen

Ressourcen. Wenn Marken nicht die Erfahrung haben, dies selbst

umzusetzen, arbeiten die Fachleute für das Mobilmarketing von

CleverTap eng mit ihnen zusammen, um Ziele zu definieren und eine

effektive Strategie des Mobilmarketings zu generieren und umzusetzen.



Die Fundraising-Plattform Ketto ist eine der zahlreichen

Organisationen, die derzeit CleverTap nutzen, und hat für soziale,

kreative und wohltätige Zwecke mehr als 50 Millionen USD

eingesammelt.



Zaheer Adenwala, einer der Gründer und CTO von Ketto, sagt: "Die

Plattform von Ketto dient als Verstärker der Stimme der Bedürftigen,

damit sie von den Milliarden Menschen weltweit gehört werden, die

helfen möchten. Mit CleverTap können wir die Botschaften persönlich

gestalten, damit unsere Nutzer in enger Verbindung mit den Anliegen

bleiben, für die sie sich engagieren, sei es die Bekämpfung

chronischer Krankheiten, wohltätige Tätigkeit vor Ort oder

Unterstützung neuer Ideen. Das Multichannel-Marketingpaket von

CleverTap ermöglicht uns nicht nur das Engagement mit all unseren

Unterstützern, sondern Kundendaten in Echtzeit, die uns bei

begründeten Marketingentscheidungen helfen. Einen Technikpartner zu

besitzen, der an unsere Kernwerte glaubt, hilft uns dabei, unsere

Bemühungen voranzubringen und die Dinge positiv zu verändern."



Almitra Karnik, Leiterin des Marketings bei CleverTap, sagt: "Es

macht uns glücklich, zu sehen, dass wir in der Zusammenarbeit mit

diesen Marken zu einer besseren Welt beitragen können. Diesen

gemeinnützigen Organisationen dabei zu helfen, ein größeres

Zielpublikum zu erreichen und dieses effektiv zu binden, lässt uns an

den positiven Nutzen der Technik glauben. Produkte für das

Mobilmarketing und Marketingtechnik sollten nicht nur großen Marken

zur Verfügung stehen. Organisationen, die sich für Veränderungen

einsetzen und unterschiedlichste gute Zwecke verfolgen, von der

Klimaerwärmung bis zur Kinderarbeit, werden von dieser Plattform und

unserem Programm enorm profitieren."



CleverTap ist der Überzeugung, dass seine innovative Technik in

der gemeinsamen Arbeit mit gemeinnützigen und sozialen Organisationen

das Leben von Menschen verbessern kann. Wir freuen uns darauf, zu

expandieren und weitere Organisationen in unserer Netzwerk der

gemeinnützigen und sozialen Organisationen aufzunehmen. Weitere

Informationen erhalten Sie unter CleverTap4Good

(https://clevertap.com/clevertap4good/).



Informationen zu CleverTap



CleverTap hilft Verbrauchermarken, ihre Nutzer ein Leben lang zu

binden. Es ist eine leistungsstarke Lösung für das Mobilmarketing,

die Benutzerdaten von Online- und Offline-Kanälen auf einer zentralen

Plattform zusammenführt. Täglich nutzen Tausende von Marken die

Modelle von CleverTap für das maschinelle Lernen, um differenzierte

Strategien zur Kundenbindung zu entwickeln, die Vermarktern helfen,

das Omnichannel-Wachstum voranzutreiben. So erfolgt der Aufbau

wertvoller Kundenbeziehungen mit Entscheidungsgrundlagen in Echtzeit,

die zu erstaunlichen Kundenerlebnissen beitragen.



Mehr als 8.000 globale Marken, darunter Sony, Vodafone, Domino's

Pizza, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow und DealsPlus setzen auf

CleverTap, um mit Nutzern in Kontakt zu treten und ihre mobilen Apps

zu erweitern. Weitere Informationen über CleverTap erhalten Sie unter

clevertap.com (http://www.clevertap.com/) oder folgen Sie uns auf

Facebook (https://www.facebook.com/clevertap/) und Twitter

(https://twitter.com/clevertap).



CleverTap verfügt über Niederlassungen in San Francisco, New York,

London, Singapore, Mumbai und Bengaluru. Um zu sehen, wie Unternehmen

jeder Größe tiefere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie unsere

Kundenseite (https://clevertap.com/customers/?utm_source=pr&utm_mediu

m=ref&utm_campaign=c4g).



