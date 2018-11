Vor den anstehenden Kongresswahlen in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt Vorsicht walten lassen.

In einem eher lustlosen Handel schloss der Dax mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 11.484 Punkte praktisch auf Vortagsniveau. Die gesamte Handelsspanne am Dienstag betrug nur 68 Punkte.

Mit Spannung beobachten Anleger die Wahlen in den USA. Dort wird ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. In Letzterem haben die Demokraten Umfragen zufolge gute Chancen, den Republikanern von US-Präsident Donald Trump die Mehrheit abzujagen. Die ersten Zwischenwahlen in der Ära Donald Trump sorgen für Nervosität und Zurückhaltung, denn zugleich tobt auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter.

"Es wird erwartet, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Für die Aktienmärkte wäre dies kurzfristig negativ, da es für die Republikaner schwieriger werden dürfte, weitere Reformen umzusetzen."

"Die Frage ist, ob dies Trump bei Themen wie dem Handel die Hände bindet oder zusätzlich ermutigt, mit Dekreten zu regieren", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com mit Bezug auf einen möglichen Sieg der oppositionellen Demokraten.

Blick auf die Einzelwerte

Deutsche Post: Unternehmensseitig standen am deutschen Markt vor allem Quartalsberichte im Fokus. Im Dax setzten sich die Papiere der Deutschen Post an die Spitze mit plus 3,4 Prozent. Zwar brachte die Sanierung des heimischen Brief- und Paketgeschäfts im Sommer deutlich rückläufige Gewinne, doch Analysten ...

