Die ersten Wahllokale haben bei den US-Wahlen zu Kongress und Senat geschlossen.

Bei den Kongresswahlen in den USA haben die ersten Wahllokale geschlossen. In Teilen der US-Bundesstaaten Indiana und Kentucky schlossen die ersten Wahlstationen am Dienstagabend (Ortszeit) ihre Türen. Eine erste Nachwahlbefragung in Indiana sieht den republikanischen Kandidaten für den Senat deutlich dem demokratischen Kandidaten. In Indiana führt der Republikaner Hollingsworth vor dem Demokraten Watson . In Kentucky führt der Republikaner Barr vor dem Demokraten McGrath im 6. Bezirk mit großem Vorsprung bei der ersten Wahl. Wenn McGrath den Sitz nicht gewinnen kann, stehen die Demokraten vor einer schwierigeren Aufgabe, den Kongress zurückzugewinnen als allgemein erwartet. Die New York Times und die Financial Times berichten von einer hohen Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung dürfte über...

Den vollständigen Artikel lesen ...